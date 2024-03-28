Глава внешней разведки РФ посетил КНДР: говорили о сотрудничестве и 'заговоре врагов'

Директор службы внешней разведки страны-агрессора РФ Сергей Нарышкин посетил Северную Корею. С российской делегацией он находился в Пхеньяне с 25 по 27 марта.

Об этом сообщило северокорейское государственное информационное агентство KCNA. Нарышкин провел переговоры с министром государственной безопасности Северной Кореи Ри Чанг Дэ.

Также прошли переговоры на рабочем уровне между чиновниками министерства государственной безопасности КНДР и членами делегации службы внешней разведки России

"Обе стороны проинформировали друг друга о взглядах на текущую международную и региональную ситуацию по Корейскому полуострову и России, а также широко и глубоко обсудили практические вопросы для дальнейшего усиления сотрудничества по борьбе с постоянно растущими шпионскими и заговорщическими действиями со стороны враждебных сил", – сказано в сообщении.

Отмечается, что оба раунда переговоров прошли в "товарищеской и дружественной атмосфере", а стороны достигли полного консенсуса во взглядах на обсуждаемые вопросы.

О визитах руководителей иностранных разведок страны обычно не сообщают публично. Обнародование государственными СМИ КНДР этой информации может преследовать пропагандистскую цель и быть демонстрацией стремительного углубления связей между Пхеньяном и Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки обеспокоены взаимодействием в военной сфере между Россией и Северной Кореей, несмотря на международное эмбарго. Американская разведка следит за этим вопросом.

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