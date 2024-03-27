Есть повод для беспокойства: США отслеживают военное сотрудничество России и КНДР

Соединенные Штаты Америки обеспокоены взаимодействием в военной сфере между Россией и Северной Кореей, несмотря на международное эмбарго. Американская разведка следит за этим вопросом.

Соответствующее заявление сделала представитель Пентагона Сарбина Сингх, пишет "Укринформ". Таким образом, она прокомментировала последнюю информацию о поставках в Россию оружия.

Представитель Пентагона отметила, что США, безусловно, беспокоит то, что КНДР способствует России в убийстве невинных людей. В то же время, других деталей она не привела.

Напомним, издание Financial Times сообщило, что Россия напрямую поставляет свою нефть в КНДР вопреки санкциям ООН, рассчитываясь таким образом за полученные боеприпасы. Поставки начались 7 марта, с тех пор не менее 5 северокорейских танкеров вышли из порта Восточный на Дальнем Востоке России. На Западе уже назвали такое сотрудничество полномасштабной атакой на санкционный режим, который сейчас находится на грани краха.

По данным Госдепа США, войска России не менее 10 раз использовали северокорейские ракеты для атак по Украине. Также известно о не менее 10 000 контейнерах, предположительно, с товарами военного назначения, которые КНДР отправила в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что Северная Корея стала основным военным союзником России в ее агрессии против Украины. Без снабжения вооружений из этой страны Кремлю будет крайне сложно вести войну.

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