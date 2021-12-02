Глава Пентагона оговорился, назвав Россию СССР, и рассказал, как накажут Кремль за агрессию против Украины

Министр обороны США Ллойд Остин предположил, что любой ответ Штатов на действия России в отношении Украины будет осуществляться совместно с международным сообществом. При этом, говоря об РФ, он случайно назвал страну "Советским Союзом".

Во время визита в Южную Корею 2 декабря Остин также выразил надежду, что США и Россия смогут работать над "решением вопросов и проблем, а также снижением температуры в регионе", пишет Reuters. При этом отмечается, что на вопрос, будут ли последствия для России чисто экономическими, Остин отказался отвечать прямо, сказав только, что будут использованы "лучшие методы".

"Что бы мы ни делали, это будет сделано как часть международного сообщества. В лучшем случае мы не увидим вторжения Советского Союза в Украину", – сказал Остин, случайно назвав Россию бывшим Советским Союзом.

Видео дня

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Москву отвести свои войска от украинской границы, заявив, что российское вторжение спровоцирует санкции, которые ударят по Москве сильнее, чем все введенные до сих пор.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила о возможности новых встреч президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. По ее словам, у лидеров есть договоренность поддерживать связь, поэтому контакты глав двух стран, первая встреча которых прошла в июне 2021 года в Женеве, возможны.

"Я не исключаю возможности того, что в какой-то момент в будущем президент США поговорит с президентом России", – сказала представитель американской администрации.

При этом ранее американские СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена пытается отговорить лидера-страны агрессора России Владимира Путина от вторжения в Украину. Также рассматривается введение санкций против близких к нему людей. Издание также не исключило, что президенты двух стран могут провести новую встречу.

Как сообщал OBOZREVATEL: