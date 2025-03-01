Глава Пентагона Хегсет предупредил Мексику о военных действиях, если страна не выполнит условия Трампа – WSJ

Первый телефонный разговор министра обороны Соединенных Штатов Пита Хегсета с высокопоставленными чиновниками Мексики прошел не очень хорошо. По информации источников, глава Пентагона пригрозил собеседникам: если Мехико не разберется с наркокартелями, то Вооруженные силы США "готовы предпринять односторонние действия".

Видео дня

Как передает The Wall Street Journal, эта беседа состоялась 31 января. Высшее руководство Мексики, присутствовавшее на этих переговорах, было шокировано и возмущено, посчитав, что Вашингтон имеет ввиду военные действия на территории Мексики.

Это частное предупреждение Хегсета, поддержанное другими представителями Белого дома, "нависло над торговыми переговорами" Мексики с президентом США. Страна-соседка Америки переживает, что требования прекратить контрабанду фентанила и торговлю мигрантами "непублично подкреплены потенциальными военными действиями США, а не только 25-процентными тарифами", заявили в WSJ.

Американский глава Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social 27 февраля заявил, что "наркотики все еще поступают в нашу страну из Мексики и Канады в очень больших и неприемлемых количествах". И тарифы, по словам президента, будут действовать "до тех пор, пока это не прекратится или не будет серьезно ограничено".

На этой неделе Мексика передала Соединенным Штатам 29 главарей наркоторговцев, которые подозреваются в преступлениях на территории США. Это свидетельствует о еще одной уступке для Трампа, отметили источники СМИ.

Другая одна уступка касается общего торгового конкурента Мексики и Соединенных Штатов – Китая. Министр финансов США Скотт Бессент заявил 28 февраля, что одно из "очень интересных предложений", сделанных мексиканским правительством, касается установления тарифов, (сопоставимых с тарифами США) на товары из КНР.

Высокопоставленные мексиканские чиновники считают, что они могут заключить сделку с Трампом по торговле и миграции. Но военная напряженность с США – это нечто новое, что гораздо сложнее разрешить.

"Есть ощущение, что Трамп хочет конкретных вещей", таких как развертывание войск, сказал один человек, знакомый с двусторонними переговорами.

Угрозы Хегсета задели за живое мексиканских генералов, воспитанных на историях прошлых вооруженных интервенций США, включая мексикано-американскую войну 1846 года, которая стоила стране половины ее территории.

Как ранее писал OBOZ.UA, Вашингтон планирует ввести дополнительные пошлины на импорт из Мексики и Канады в размере 25% и 10% на товары из Китая с 4 марта 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!