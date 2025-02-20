Глава Пентагона допустил, что США могут вывести значительную часть своих войск из Европы – NBC

Соединенные Штаты могут вывести значительное количество своих военных из Европы. Администрация Дональда Трампа может принять такое решение, поскольку хочет сместить фокус своего внимания на границу с Мексикой и Азиатско-Тихоокеанский регион.

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Соответствующую возможность, по данным NBC News, якобы допустил американский министр обороны Пит Хегсет. У журналистов есть информация, что об этом глава Пентагона сказал украинским чиновникам и президенту Владимиру Зеленскому во время частной беседы.

Тем самым Хегсет "ошеломил украинцев", написало издание со ссылкой на неназванные источники.

Отвечая СМИ по электронной почте, пресс-секретарь Пентагона Джон Уллиот утверждал, что эта информация "на 100% ложная".

"Никогда должностные лица администрации не советовали Хегсету избегать сомнений относительно членства в НАТО – его замечания были согласованы с высокопоставленными членами президентской команды по национальной безопасности", – заявил Уллиот.

Он добавил, что глава Пентагона "не делал никаких заявлений и не называл никаких сроков вывода американских войск из Европы".

Ранее Трамп в ответ на прямой вопрос о выводе войск из Европы говорил, что такой вариант не рассматривается.

Как писал OBOZ.UA, Пит Хегсет приказал высшему руководству Пентагона и Вооруженных сил разработать планы по сокращению оборонного бюджета США. По данным СМИ, планируется сокращение военных расходов на 8% в течение следующих пяти лет.

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