Глава МИД Польши оправдался за скандальное заявление о передаче Крыма под мандат ООН

После того как заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о передаче Крыма под мандат ООН чуть было не стало политическим скандалом, польский политик оправдался за свои слова. Он объяснил, что такое предложение озвучил в ходе "гипотетической дискуссии".

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Об этом глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал на брифинге для польских СМИ в Вашингтоне. Его цитирует издание Wiadomosci.

Отвечая на вопросы репортеров, Сикорский заявил, что Польша несомненно поддерживает территориальную целостность Украины, и он сам неоднократно это подчеркивал.

"Однако на конференции состоялась гипотетическая дискуссия среди экспертов в режиме "не для протокола", где мы задавались вопросом, как реализовать предложения Зеленского по возвращению Крыма. Он говорил о дипломатической деятельности", – сказал Сикорский.

Напомним, на 20-м форуме "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве во время дискуссии Сикорский отметил, что Крым "символически важен" для России, но в то же время "стратегически важен" для Украины, поэтому он "не видит, как стороны могут договориться без демилитаризации Крыма".

При этом он отметил, что если обе страны захотят, то можно найти выход, отложив решение на 20 лет.

"Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто являются законными жителями, и так далее... И мы могли бы отложить это на 20 лет", – сказал Сикорский.

Как сообщал OBOZ.UA:

На скандальное предложение Сикорского отреагировали у Зеленского. Представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявила, что любые предложения по передаче Крыма под протекторат или проведение новых "референдумов" противоречат принципам международного права и подрывают суверенитет Украины. Автономная Республика Крым и Севастополь были и остаются неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах.

Также в Меджлисе крымскотатарского народа резко отреагировали на высказывания министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского по поводу передачи Крыма под мандат ООН. Глава Меджлиса Рефат Чубаров назвал такие заявления "недопустимыми и циничными".

Ответили на идею передать Крым под мандат ООН и МИД Украины. В ведомстве заявили, что территориальная целостность Украины не может быть предметом обсуждения или компромиссов. Сикорскому напомнили об Уставе Организации объединенных наций и международном праве.

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