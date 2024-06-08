Глава МИД Британии стал жертвой пранкера, который выдавал себя за Порошенко – BBC

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкеров – общаясь с ними, дипломат думал, что говорит с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Официальный представитель МИД отметил, что разговор проходил в режиме видеосвязи, но длился недолго.

Об этом сообщает BBC. На экране появился человек, похожий на Порошенко, однако вскоре Кэмерон заподозрил, что имеет дело с мошенниками.

Министр в конце концов перестал отвечать, когда тот, кто ему позвонил, попросил предоставить контакты других людей.

В британском МИД сообщили, что этот разговор состоялся "в последние дни", однако не уточнили, кто на самом деле мог звонить Кэмерону, о чем они говорили и как именно злоумышленникам удалось установить связь с представителями министерства. На данный момент известно, что пранкеры договаривались о звонке с помощью текстовых сообщений.

В министерстве говорят, что они решили публично рассказать об инциденте "на тот случай, если видео с министром иностранных дел подвергнут манипуляциям и используют, а также чтобы другие знали о таком риске".

"Министр иностранных дел сожалеет о своей ошибке, но считает, что о подобном поведении нужно говорить вслух и что мы должны усилить борьбу с дезинформацией", – заявили в МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, Петр Порошенко заявил, что звонки пранкеров европейским лидерам – это спланированная операция российских спецслужб. Они делают это, чтобы посеять раздор и недоверие среди украинских друзей и союзников в Европе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!