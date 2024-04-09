Глава МИД Британии обсудил с Трампом поддержку Украины: встречу назвали "продуктивной"

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон 9 апреля во время своего визита в США встретился с экс-президентом Америки Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго (Флорида). Темой их разговора была Украина, в частности дальнейшая поддержка со стороны Соединенных Штатов.

Кэмерон встретился с Трампом перед поездкой в Вашингтон, сообщило издание The Guardian. Журналисты назвали такой шаг "необычным и потенциально рискованным".

Глава британского МИД пытался убедить предполагаемого кандидата в президенты США от Республиканской партии отказаться от противодействия новому пакету помощи Украине, который задерживается в Палате представителей "частично по указанию Трампа".

Это уже второй визит Кэмерона в Штаты с целью убедить республиканцев, что противодействие кремлевскому диктатору Владимиру Путину – в национальных интересах Вашингтона.

В СМИ напомнили, что раньше между Кэмероном и Трампом было напряжение, в частности по вопросу Brexit (выхода Великобритании из Европейского Союза).

"Кэмерон, несмотря на все его навыки убеждения, не является тем британским политическим лидером, который, скорее всего, заставит Трампа передумать", – предположили в The Guardian.

В Вашингтоне глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства запланировал переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они обсудят будущее НАТО, Китай и боевые действия Израиля в секторе Газа, но основная цель Кэмерона в том, чтобы изменить взгляды республиканцев-конгрессменов на актуальность угрозы, исходящей от России, для американских интересов.

В британском МИД, комментируя переговоры с Трампом, заявили, что это "стандартная практика для министров встречаться с кандидатами от оппозиции в рамках своей повседневной международной деятельности". Встречу политиков пресс-служба назвала "продуктивной".

Перед поездкой в Штаты Кэмерон заявлял, что "успех Украины и неудача Путина жизненно важны для американской и европейской безопасности".

"Это покажет, что границы имеют значение, что агрессия не окупается и что такие страны, как Украина, свободны выбирать свое будущее. Альтернатива только подтолкнет Путина к дальнейшим попыткам перекроить европейские границы силой и будет ясно услышана в Пекине, Тегеране и Северной Корее", – объяснял министр.

Как писал OBOZ.UA:

– Украина стала заложницей внутриполитического противостояния в США накануне выборов президента Америки.

– Республиканцы с подачи Дональда Трампа, рассчитывающего вернуться в Белый дом после ноября 2024 года, много месяцев блокируют выделение новой помощи для Украины – а без нее, считает президент Владимир Зеленский, наше государство может потерпеть поражение в войне с РФ.

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