Глава Еврокомиссии предупредила РФ о последствиях вторжения в Украину: может дорого обойтись

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз готов ввести санкции с "огромными затратами" для России, если военные страны-агрессора вторгнутся в Украину. В этом плане проделана огромная работа.

Соответствующий тезис глава Еврокомиссии высказала на пресс-конференции после саммита лидеров ЕС в Брюсселе, пишет Reuters. По ее словам, во введении новых ограничений против РФ в случае военной эскалации, не может быть никаких сомнений.

"Если Россия предпримет действия против Украины, Союз примет санкции, которые могут принести огромные убытки", – сказала она.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен уже заявляла о готовности ЕС ко введению новых санкций. Он подчеркнула, что речь идет о дополнительных ограничительных мерах.

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Глава Еврокомиссии раскритиковала передвижение российских войск и усиление подразделений возле границ Украины, отметив, что ЕС сплоченно поддержит Киев в случае нарушения территориальной целостности и суверенитета.

Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз хочет конструктивно сотрудничать с Россией, но все зависит только от Москвы.

При этом 16 декабря лидеры Евросоюза договорились продлить санкции против России, которые действуют с 2014 года, из-за ее агрессии в Украине. Ограничительные меры будут действовать еще полгода.

Как написал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, решение принято "на фоне обсуждений введения более жестких санкций против России в случае полномасштабного вторжения в Украину".

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