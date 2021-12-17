Глава Еврокомиссии предупредила РФ о последствиях вторжения в Украину: может дорого обойтись
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз готов ввести санкции с "огромными затратами" для России, если военные страны-агрессора вторгнутся в Украину. В этом плане проделана огромная работа.
Соответствующий тезис глава Еврокомиссии высказала на пресс-конференции после саммита лидеров ЕС в Брюсселе, пишет Reuters. По ее словам, во введении новых ограничений против РФ в случае военной эскалации, не может быть никаких сомнений.
"Если Россия предпримет действия против Украины, Союз примет санкции, которые могут принести огромные убытки", – сказала она.
Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен уже заявляла о готовности ЕС ко введению новых санкций. Он подчеркнула, что речь идет о дополнительных ограничительных мерах.
Глава Еврокомиссии раскритиковала передвижение российских войск и усиление подразделений возле границ Украины, отметив, что ЕС сплоченно поддержит Киев в случае нарушения территориальной целостности и суверенитета.
Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз хочет конструктивно сотрудничать с Россией, но все зависит только от Москвы.
При этом 16 декабря лидеры Евросоюза договорились продлить санкции против России, которые действуют с 2014 года, из-за ее агрессии в Украине. Ограничительные меры будут действовать еще полгода.
Как написал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, решение принято "на фоне обсуждений введения более жестких санкций против России в случае полномасштабного вторжения в Украину".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Европарламент принял резолюцию, в которой призвал руководящие институты ЕС подготовить экономические санкции против России в случае ее вторжения в Украину. В частности речь идет об отключении страны от платежной системы SWIFT.
Ранее ЕС ввел санкции против российской ЧВК Вагнера и 8 человек, связанных с наемниками. Также ограничения введены против 3 связанных энергокомпаний из России