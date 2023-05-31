Германия заявила о закрытии четырех консульств России: названа причина

Федеральное министерство иностранных дел Германии заявило о закрытии четырех своих консульских представительств на территории России. Причиной стало резкое сокращение Москвой числа немецких послов, которые могут представлять Берлин в РФ.

Видео дня

Об этом сообщило издание Bild. До конца года России разрешено продолжать работу только посольству в Берлине и еще одному из пяти генеральных консульств.

Отмечается, что Россия объявила новый верхний предел в 350 человек для общего немецкого присутствия, поэтому генеральные консульства Германии в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске должны быть закрыты, по словам представителя Федерального министерства иностранных дел.

Продолжат работу только посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Киевсовет расторг договор аренды земли в Соломенском районе с посольством России. Также муниципалитет обратился к правительству РФ о возвращении имущества в государственную собственность.