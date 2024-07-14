Германия разрабатывает план переброски войск на восток в случае нападения России на страны НАТО – Spiegel

Власти Германии разрабатывают стратегию опрокидывания своих войск на восточный фланг Европы. Она может быть применена в случае военного нападения России на НАТО.

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Об этом сообщает Der Spiegel. Ключевым путём с запада на восток станет автомагистраль А2, идущая от города Оберхаузен к кольцевой автодороге Берлина.

"Узким местом" считается мост Хоэнварте через Эльбу длиной почти 1200 метров. Из-за подрыва этого моста в случае диверсии или ракетной атаки автомагистраль A2 может стать полностью парализованной.

Отмечается, что в рамках OPLAN DEU ("Оперативный план Германия") предусмотрено, что в случае нападения страны-агрессора на восточном фланге НАТО через страну в течение 3-6 месяцев необходимо будет перебросить до 800 тысяч солдат Альянса и более 200 тысяч единиц различной техники.

Как пишет издание, руководство федеральных земель и правительство Германии продолжают работать над этим секретным планом. В частности, прорабатывают вопросы безопасности маршрута, его узкие места, альтернативы, а также изучают возможности гражданской инфраструктуры для принятия и обслуживания такого количества техники и военных в случае возможных проблем с дорогой.

Журналисты уточнили, что Германия начала разрабатывать оперативный план обороны еще в марте 2023 г. на фоне вторжения РФ в Украину. Этот документ содержит несколько сот страниц и прописывает действия войск и власти в случае войны.

Напомним, что страны НАТО согласовали итоговую декларацию Вашингтонского саммита альянса. В ней говорится, что союзники по блоку возьмут на себя обязательство поддерживать Украину "на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". В документе отмечается, что будущее Украины – у НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо снова выступил против членства Украины в Североатлантическом альянсе, заявив, что это может спровоцировать глобальный мировой конфликт. По его словам, вступление Киева в блок – это "гарантия Третьей мировой войны".

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