Германия приостановила экспорт вооружений в Израиль: СМИ назвали причину

Сообщается, что Германия приостановила экспорт оружия в Израиль из-за юридических проблем. Речь идет о судебных делах, в которых утверждалось, что такой экспорт из ФРГ нарушает гуманитарное право.

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Об этом пишет Reuters. Источник издания, близкий к Министерству экономики, говорит, что из-за правового и политического давления, связанного с этими судебными делами, была прекращена работа над утверждением лицензий на экспорт оружия в Израиль.

Журналисты подсчитали, что в прошлом году Германия одобрила экспорт вооружений в Израиль (включая военную технику и оружие) на сумму 326,5 миллиона евро. Это в 10 раз больше, чем в 2022 году, согласно данным Министерства экономики, утверждающего лицензии на экспорт.

Однако уже в 2024 году количество таких одобрений уменьшилось: за период с января по 21 августа речь идет о сумме всего в 14,5 миллиона евро. Из этой суммы на категорию "оружие войны" пришлось всего 32 449 евро.

Два вышеупомянутых судебных дела рассматриваются в Международном суде ООН и в Берлине – последнее было возбуждено Европейским центром конституционных прав и прав человека. Правительство Германии в свою защиту заявило, что после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября никакое оружие не экспортировалось по лицензии, за исключением запасных частей по долгосрочным контрактам, добавил источник.

"Ни одно дело об обжаловании экспорта немецкого оружия в Израиль еще не имело успеха, включая дело, возбужденное Никарагуа в Международном суде. Однако этот вопрос вызвал трения в правительстве", – отмечает Reuters.

Юридические проблемы в Европе также принудили других союзников Израиля приостановить или отложить экспорт оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украину высокоточное оружие большой дальности в будущем. На позицию Берлина не повлияют решения партнеров по НАТО по поводу такой военной помощи для нашей страны.

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