Германия планирует выделять Украине по 5 млрд евро помощи ежегодно: что известно

Сергей Марченко, министр финансов Украины, и Кристиан Линднер, его коллега из Германии, заключили меморандум о взаимодействии между двумя нациями. Этот документ предусматривает расширение перспектив содействия финансированию украинского бюджета в перспективе.

Видео дня

Об этом стало известно по итогам пресс-конференции министров в Киеве, передает Укринформ. В меморандуме прописано, что Германия обязуется предоставить Украине консультативную помощь в различных областях. В частности, это касается таможенной политики, мониторинга финансовых рынков, управления государственными инвестициями и процесса приватизации государственных предприятий.

"Я хочу поблагодарить министра финансов Германии Кристиана Линднера, настоящего друга Украины, который в сложные времена очень нам помог и помогает сейчас. <...> Хочу поблагодарить за его персональные решения и вклад в бюджет Украины и военную помощь. Мы подписали сегодня меморандум, который позволит еще больше расширить поддержку Украины", – сказал Марченко.

Министр финансов Германии выразил уверенность в продолжении поддержки Украины в объеме, который необходим. На текущий момент Германия уже предоставила финансовую помощь в размере 22 миллиардов евро, включая 12 миллиардов евро в виде военной помощи.

В Германии, заявил Линднер, уже разработана программа поддержки Украины до 2027 года, предусматривающая ежегодную разностороннюю поддержку, в том числе военную, на уровне 5 млрд евро ежегодно.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Германии Кристиан Линднер 14 августа прибыл в Киев. Это его первый визит в Украину с начала полномасштабной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!