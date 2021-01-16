Германия передала России протоколы допросов Навального

Германия ответила на четыре запроса России по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального, передав протоколы его допросов.

Как сообщает DW, Навальный был допрошен прокуратурой Берлина в качестве потерпевшего, при этом он "обстоятельно ответил на все вопросы, заданные российской генеральной прокуратурой".

Федеральное ведомство по делам юстиции ФРГ решило передать протоколы допросов российской стороне.

"Федеральное правительство исходит из того, что правительство РФ теперь незамедлительно предпримет все необходимые шаги для расследования преступления против господина Навального. Это преступление должно быть расследовано в России", – заявил представитель ведомства.

Личные данные о состоянии здоровья Навального подлежат строгой защите, и он не согласился на передачу этой информации.

Как писал OBOZREVATEL: