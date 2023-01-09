Германия не исключает вероятности поставки по Украине танков Leopard

Германия не исключает поставки танков Leopard для поддержки украинских Вооруженных сил. Более тяжелые боевые машины могут быть переданы нашим защитникам в будущем.

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Такое заявление сделал министр экономики страны Роберт Хабек. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

"Конечно, этого нельзя исключать", – сказал он.

Комментарии Хабека прозвучали через два дня после того, как Германия заявила, что хочет поставить Украине около 40 боевых машин пехоты Marder до конца марта. Хабек назвал это решение правильным и давно назревшим.

Напомним, президент Европейского парламента Роберта Метсола выступила за поставку Украине танков Leopard. Она также приветствовала передачу украинской армии БМП Marder.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января официально стало известно, что США поставят Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder. Также ФРГ предоставит еще одну батарею Patriot.

Кроме того, Франция анонсировала передачу Киеву нескольких десятков бронемашин AMX-10 RC, известных как "легкие танки". "Леопарды" гораздо лучше бронированы и защищены от бронебойных пуль, чем машины, предложенные Францией, Германией и США.