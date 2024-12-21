Германия назвала условие, при котором может ввести своих военных в Украину
Отправка немецких солдат в Украину не исключена. Однако возможно такое развитие событий только при условии прекращении огня.
Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает ntv. При этом он подчеркнул, что сейчас в ситуации с завершением российско-украинской войны слишком мало определенности, чтобы делать более конкретные заявления.
Писториус считает, что Германия может присоединиться к международной миротворческой миссии и отправить своих солдат в Украину, однако исключительно после достижения мира или хотя бы перемирия.
"Я хочу четко заявить одно: пока война не закончится, на украинской земле не будет ни одного немецкого солдата. Возникает вопрос, когда должно наступить перемирие или мир – и когда будет понятно, как это выглядит. Например, будет ли линия разграничения, буферная зона или миротворческая зона, в которой будут вооруженные силы обеспечивать мир? Как видите, здесь еще слишком много открытых вопросов, чтобы сделать заявление", – подчеркнул глава немецкого оборонного ведомства.
В любом случае, добавил он, вопрос о возможной отправке немецких военных в Украину будет решать парламент Германии.
"Но ясно одно: Германия, как самая большая страна НАТО в Европе и самая большая экономика в Европе, не может стоять в стороне и оставаться непривлеченной", – подчеркнул Писториус.
Напомним, ранее о возможности размещения миротворцев в Украине высказался федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса является преждевременным.
Шольц добавил, что вопрос миротворческой миссии не поднимался на встрече лидеров Европейского Союза, а детальные дискуссии об архитектуре безопасности возможны только после завершения боевых действий.
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