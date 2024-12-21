Германия назвала условие, при котором может ввести своих военных в Украину

Отправка немецких солдат в Украину не исключена. Однако возможно такое развитие событий только при условии прекращении огня.

Видео дня

Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает ntv. При этом он подчеркнул, что сейчас в ситуации с завершением российско-украинской войны слишком мало определенности, чтобы делать более конкретные заявления.

Писториус считает, что Германия может присоединиться к международной миротворческой миссии и отправить своих солдат в Украину, однако исключительно после достижения мира или хотя бы перемирия.

"Я хочу четко заявить одно: пока война не закончится, на украинской земле не будет ни одного немецкого солдата. Возникает вопрос, когда должно наступить перемирие или мир – и когда будет понятно, как это выглядит. Например, будет ли линия разграничения, буферная зона или миротворческая зона, в которой будут вооруженные силы обеспечивать мир? Как видите, здесь еще слишком много открытых вопросов, чтобы сделать заявление", – подчеркнул глава немецкого оборонного ведомства.

В любом случае, добавил он, вопрос о возможной отправке немецких военных в Украину будет решать парламент Германии.

"Но ясно одно: Германия, как самая большая страна НАТО в Европе и самая большая экономика в Европе, не может стоять в стороне и оставаться непривлеченной", – подчеркнул Писториус.

Напомним, ранее о возможности размещения миротворцев в Украине высказался федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса является преждевременным.

Шольц добавил, что вопрос миротворческой миссии не поднимался на встрече лидеров Европейского Союза, а детальные дискуссии об архитектуре безопасности возможны только после завершения боевых действий.