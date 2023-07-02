Германия и Польша не могут договориться о ремонте вооружения для Украины: о чем речь

Еще в конце мая правительства Германии и Польши намеревались создать хаб по ремонту танков Leopard, полученных Украиной от западных партнеров. Однако до сих пор проект даже не стартовал.

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Как заметило издание Spiegel, ремонтная локация должна быть построена на польской территории. "Заморозка" строительства произошла из-за непримиримых финансовых разногласий.

По замыслу, два немецких производителя танков Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) должны были создать совместное предприятие. Вместе с польской государственной бронетанковой компанией PGZ планировалось создать совместную танковую мастерскую на польских заводах в Гливице и Познани. Расходы на ремонт танков Leopard взяло бы на себя немецкое правительство.

"Но затем выяснилось, что PGZ хотела взять более 100 тысяч евро за так называемую "первичную диагностику" танков. В Германии за такую диагностику обычно берут всего около 12 тысяч евро. Кроме того, PGZ не хочет давать никаких гарантий на ремонт, что также абсолютно противоречит традициям немецких компаний", – указано в публикации.

Немецкие танкостроители считают, что споры вокруг ремонтного хаба политически мотивированы. Уже несколько месяцев правительство в Варшаве проводит кампанию против Берлина. Правящая партия "Право и справедливость" (PiS) почти не упускает случая выступить против немецкого правительства.

Напомним, что крупнейший производитель военной техники завод Rheinmetall, работает над созданием центра для обслуживания военной техники на территории в Румынии, которая передается Украине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Германия готова нарастить поставки "Leopard" в Украине, численность тяжелой боевой техники в нашей стране превзойдет сотню единиц.

"Мы не сможем заменить каждый вышедший из строя танк, но с июля будем наращивать поставки Leopard 1 A5", – подчеркнул министр обороны Писториус.

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