Генсек ООН осудил массированный российский обстрел украинских городов 8 июля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил массированную ракетную атаку России по украинским городам в понедельник, 8 июля, в результате которой погибли 37 мирных украинцев. "Особенно шокирующим" он назвал обстрел российскими войсками детской больницы "Охматдет" в Киеве.

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Заявление Гутерреша распространил его представитель Стефан Дюжаррик, передает Укринформ. В заявлении говорится, что генсек ООН "решительно осуждает ракетные обстрелы Российской Федерацией жилых домов и гражданской инфраструктуры по всей Украине, в частности в городах Киев, Кривой Рог, Днепр и Покровск".

Генеральный секретарь Организации Объединенных наций отметил, что удары по гражданским лицам и гражданским объектам запрещены международным гуманитарным правом. Он призвал Москву немедленно прекратить обстрелы украинских городов.

Также он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

На массированный обстрел Россией Украины также отреагировал глава Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис. Комментируя удар России по "Охматдету", он подчеркнул, что "глубоко расстроен этой трагедией".

Фрэнсис отметил, что недавно побывал в Украине, "где был свидетелем стойкости и мужества украинского народа перед лицом российской агрессии".

Гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун также отреагировала на ракетную атаку России по городам Украины и на больницу "Охматдет". Она подчеркнула, что врачи и мирные жители должны быть защищены.

Утром 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг обстрелял ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города. По состоянию на 23:00 известно о 37 погибших и более 170 раненых в результате сегодняшней атаки по Украине.

В столице российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома. В Киеве погибли 27 человек (из них 3 детей). Пострадали 82 человека.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство и депутаты Верховной Рады в совместном заявлении призвали международных партнеров отреагировать на обстрел Россией гражданской инфраструктуры и детской больницы "Охматдет", и признать такие действия терактом. Целенаправленный ракетный удар террористов по самой большой и старой детской больнице Украины в Раде назвали беспрецедентным по своей жестокости и цинизму.

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