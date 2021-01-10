Генсек ООН объявил о возвращении ядерной угрозы и сравнил нынешний год с 1945-м

В мире нарастает геополитическая напряженность, вновь вернулась угроза распространения ядерного оружия и конфронтации.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш на мероприятии, посвященном 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи ООН. Оно транслировалось на сайте организации.

Говоря о возрастании международной напряженности, Гутерреш сравнил настоящее время с 1945 годом.

Также генсек ООН отметил, что пандемия COVID-19 высветила серьезные пробелы в международном сотрудничестве. По мнению политика, некоторые развитые страны игнорируют потребности менее развитых государств, когда стремятся обеспечить вакциной своих граждан.

"Совсем недавно мы видели проявления этого в вакцинном национализме, когда некоторые богатые страны соперничали при закупке вакцин для собственного населения, не рассматривая такой возможности для бедных стран", – сказал Гутерреш.

Он подчеркнул, что коронавирус оказал "ужасное" воздействие на бедных и незащищенных людей, особенно стариков и детей.

"Пандемия ввергла в нищету около 88 млн человек и поставила более 270 млн человек под угрозу острой нехватки продовольствия. Пандемия обнажила слабые места нашего мира", – сказал глава ООН.

Он призвал страны сократить неравенство и несправедливость, а также укрепить узы взаимной поддержки и доверия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире полным ходом распространяется "вакцинный национализм". Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что бедные люди во всем мире наблюдают за подготовкой к вакцинации против коронавируса в некоторых богатых странах и задаются вопросом, получат ли они прививку.