Генсек ООН оголосив про повернення ядерної загрози і порівняв нинішній рік з 1945-м

У світі наростає геополітична напруженість, знову повернулася загроза розповсюдження ядерної зброї і конфронтації.

Про це заявив генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерреш на заході, присвяченому 75-й річниці першого засідання Генасамблеї ООН. Воно транслювалося на сайті організації.

Говорячи про зростання міжнародної напруженості, Гутерреш порівняв даний час з 1945 роком.

Також генсек ООН відзначив, що пандемія COVID-19 висвітлила серйозні прогалини в міжнародному співробітництві. На думку політика, деякі розвинуті країни ігнорують потреби менш розвинутих держав, коли прагнуть забезпечити вакциною своїх громадян.

"Зовсім недавно ми бачили прояви цього в вакцинному націоналізмі, коли деякі багаті країни змагалися під час закупівлі вакцин для власного населення, не розглядаючи таку можливість для бідних країн", – сказав Гутерреш.

Він підкреслив, що коронавірус надав "жахливий" вплив на бідних і незахищених людей, особливо людей похилого віку і дітей.

"Пандемія увергнула в злидні близько 88 млн осіб і поставила понад 270 млн осіб під загрозу гострої нестачі продовольства. Пандемія оголила слабкі місця нашого світу", – сказав глава ООН.

Він закликав країни скоротити нерівність і несправедливість, а також зміцнити узи взаємної підтримки і довіри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в світі повним ходом поширюється "вакцинний націоналізм". Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що бідні люди в усьому світі спостерігають за підготовкою до вакцинації проти коронавірусу в деяких багатих країнах і задаються питанням, чи отримають вони щеплення.