Генассамблея ООН приняла резолюцию по Украине, призвав Россию к немедленному прекращению огня

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, обвиняющую Россию в гуманитарном кризисе в Украине. Страну-агрессор призвали к немедленному прекращению огня.

Об этом сообщается на сайте ООН. Отмечается, что документ поддержали 140 государств. 5 делегаций – Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея – выступили против и 38 воздержались.

Резолюция, соавторами которой выступили более 100 стран мира, требует, чтобы Россия немедленно прекратила боевые действия в Украине, не совершала нападения на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры.

Предыдущая встреча 11-й спецсессии Генассамблеи по Украине, напомним, продолжалась три дня – с 28 февраля по 2 марта – и завершилась принятием резолюции "Агрессия против Украины", соавторами котрой выступили 96 государств. Ее поддержала 141 страна, 35 государств воздержались и пять делегаций – России, Беларуси, КНДР, Сирии и Эритреи – проголосовали против.

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Напомним: ранее в ООН сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину нашу страну покинули более 3,6 миллиона человек. Большинство из них выехали в Польшу. Незначительная часть при этом выехала в Россию и Беларусь.

Как сообщал OBOZREVATEL, постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу обвинил Россию в грубейшем нарушении международного права. Полномасштабная война РФ против Украины должна немедленно прекратиться.

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