Генассамблея ООН приняла резолюцию по геноциду в Сребренице: Россия традиционно 'отличилась'

Генеральная ассамблея ООН 23 мая проголосовала за назначение 11 июля ежегодным днем ​​памяти о геноциде в Сребренице. Резолюцию одобрили 84 страны, 19 высказались против, 68 – воздержались.

Против инициативы Германии и Руанды по поводу основания дня памяти резко высказались Россия и Сербия. Представитель первой заявил о "пирровой победе" в ООН и об открытии "ящика Пандоры".

Принятый документ объявляет 11 июля "Международным памятным днем ​​о геноциде в Сребренице". По словам авторов резолюции, эта дата необходима для того, чтобы резню боснийских мусульман в Сребренице не отрицали и не забывали.

Резня в Сребренице является самым масштабным военным преступлением в современной европейской истории. События 13-22 июля 1995 года признаны "спланированным массовым убийством" около 8 тысяч боснийских мусульман мужского пола в возрасте от 12 до 77 лет. Резня была совершена Армией республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича в районе боснийского города Сребреница после его захвата.

В международных судах доказано, что резня в Сребренице была заранее спланирована и методически воплощена. Гаагский трибунал и Международный суд признали события в Сребренице геноцидом.

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что принятие резолюции является "пирровой победой" и "позорным результатом", что приведет к расколу членства в ООН. Он также добавил, что "пирровую победу" обеспечило меньшее количество стран, чем число противников, и что это меньшинство "является хорошо известной группой стран, голосующих по блоковой дисциплине".

"Ящик Пандоры открыт, и главным спонсором этого является Германия, которая развязала две мировые войны в начале ХХ века, убила миллионы людей в концлагерях и совершила преступления в Африке. Эта страна сейчас пытается проповедовать примирение, хотя не имеет на это морального права", – сказал он.

Как и всегда, российский "дипломат" извратил факты. По принципам "блоковой дисциплины" голосует как раз то меньшинство, которое было против резолюции. Это Россия, Венгрия, Белоруссия, Китай, Сирия, Куба, КНДР, Эритрея, Эсватини, Мали, Науру, Никарагуа и Сербия.

Президент Сербии Александар Вучич во время дебатов... жевал флаг своей страны! После голосования он укрылся флагом как платком и показал это в сети.

По его мнению, решение ООН "заклеймит всех сербов как преступников, совершивших геноцид", несмотря на то, что "две трети жителей планеты были на нашей стороне". Видимо, он умеет считать только так же, как это делает Небензя, потому что Вучич ссылается на страны, которые голосовали против или воздержались.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Вучич выступил с обращением, в котором сказал о наступлении "трудных времен" для страны. Он отметил, что основным вызовом становится принятие Косово в Совет Европы и дискриминация и прижим сербов в Косово.

Еще в начале февраля стало известно, что Сербия расширяет военное и гражданское сотрудничество с Россией. Две страны подписали новый меморандум о здравоохранении между странами. Кроме того, было объявлено о поставках российских беспилотников Белграду.

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