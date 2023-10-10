Генассамблея ООН не избрала Россию в Совет по правам человека: полный состав участников

Генеральная Ассамблея ООН избрала во вторник 15 новых членов Совета по правам человека. Однако Россию, претендовавшую на это место, в состав не включила.

Страна-агрессорка не получила достаточного количества голосов. Об этом сообщает Укринформ.

Председатель Генассамблеи Деннис Фрэнсис объявил полный список новых членов. В него вошли: Албания, Бразилия, Болгария, Бурунди, Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, Доминиканская Республика, Франция, Гана, Индонезия, Япония, Кувейт, Малави и Нидерланды.

Вышеупомянутые государства стали членами Совета на три года. Их срок начинается с 1 января 2024 года.

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К слову, Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, Франция и Малави были переизбраны на второй срок.

Не получила достаточно голосов и Перу.

Россия же, пытавшаяся завоевать это место, соревнуясь с Албанией и Болгарией, представляющими восточноевропейскую региональную группу, получила только 83 голоса.

В свою очередь, при тайном голосовании у Болгарии 160 голосов, Албания – 123.

Напомним: в 2022 году РФ было исключено из Совета прав человека за грубые нарушения из-за его полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, выступая на саммите Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия использует оружие не только против Украины, но и всего цивилизованного мира. Для украинского лидера это первое непосредственное участие на полях такого собрания с начала полномасштабного вторжения РФ.

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