На прошедшей неделе произошло событие, которое может иметь для торговли Газпрома в Европе очень серьезные последствия. В этот раз в качестве "разводящего" сыграла Польша, которая подала иск относительно нарушения Германией правила энергетической солидарности при эксплуатации газопровода "OPAL", который по своей сути является сухопутным продолжением газопровода "Северный поток 1". Смысл иска – принципиальный и вытекает из взаимных договоров стран, образующих ЕС.

В данном случае, речь идет о том, что Германия не имеет права применять отдельные правила к объектам энергетики, которые прямо или косвенно, затрагивают интересы других членов ЕС, как и другие страны – не имеют права действовать подобным же образом в отношении Германии. На прошлой неделе суд второй инстанции отклонил уже апелляцию Германии и оставил в силе решение суда первой инстанции, не в пользу Германии и Газпрома. Российская пресса так комментирует это событие.

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"Газпром" получил новый удар на европейском рынке газа, оставивший российскую компанию без трети мощностей ключевого трубопровода, идущего в ЕС.Европейский суд юстиции отклонил апелляцию Германии и поддержал позицию Польши с требованием ограничить на 50% мощность газопровода OPAL, соединяющего "Северный поток-1" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы".

Уже сама драматическая тональность, с которой новость преподносится в чисто финансовым СМИ, говорит о том, что поляки, что называется "накрыли цель". И между прочим, они вернули германскому правительству подачу за то, что те буквально придушили Польшу во время строительства Северного потока – 2. Но это лишь бонус, а основная ценность этого решения сводится к тому, что суд возвращает энергетическую сферу ЕС к тем нормативно-правовым актам, которые последовательно принимались Евросоюзом с тем, чтобы демонополизировать эту очень неоднозначную деятельность. Они больше известны как "Энергопакеты №№ 1,2 и 3" Там даже приводится цитата из судебного решения:

"На основании принципа энергетической солидарности суд считает обоснованным постановление Европейского суда юстиции от сентября 2019 года по иску Польши, согласно которому было принято решение ограничить пропускную способность OPAL на 50%".

И в общем понятно, что это решение в первую очередь затрагивает Газпром, поскольку он является монополистом по определению, поскольку он добывает, транспортирует и продает газ. А в третьем энергопакете четко указывается, что совмещение хотя бы двух из этих пунктов в руках одной компании является квалифицирующим признаком ее монополизма. А Газпром совмещает все три пункта, и даже не думает о том, чтобы изменить ситуацию.

Вместо этого, Кремль использует рычаги влияния, известные под названием "Тропы Шредера", по которым в одну сторону идет бабло, а в другую – нужные решения. И как все имели возможность наблюдать, Германия, несмотря на ее подпись под Третьим Энергопакетом, решила просто вывести "Газпром" в исключение и не применять к нему эти требования. Причем, больше никто таких исключений не пытался ввести или получить.

То есть, все это происходит между федеральным правительством Германии и Газпромом на глазах у Европы, которая наблюдает за этим с разинутыми ртами, поскольку коррупционная составляющая такой позиции просто ором орет в эти газовые трубы. Но на активные, и как теперь видно – крайне профессиональные действия, решилась только Польша, которая смогла поставить на место Германию в таком крайне щекотливом для нее вопросе.

Хотя первичный иск не направлен прямо против Газпрома, поскольку предметом спора является соблюдение правил ЕС, в конечном итоге решение касается его напрямую, поскольку по этому газопроводу идет исключительно газпромовский газ из первой очереди газопровода Северный поток. Российские СМИ так комментируют последствия вступления в силу этого судебного решения:

"Применительно к газопроводу OPAL это означало запрет для "Газпрома" использовать больше 50% мощности. Доступ к газопроводу обязали открыть для альтернативных поставщиков, что физически невозможно, потому что газ в него поступает только из "Северного потока-1".Мощность OPAL составляет 36 млрд кубометров в год, мощность "Северного потока-1" – 55 млрд кубов. Таким образом, без ключевого ответвления "Газпром" теряет 33% поставок по первой ветке потока".

Поляки же комментируют все это более профессионально и сдержано. На самом деле, они говорят о предмете спора и о том, что в ЕС правила должны работать одинаково, как для маленькой Дании, например, так и для большой Германии, поскольку если это работает как-то иначе, то какой смысл в этих правилах и в их соблюдении? Именно эту мысль вынес как основную представитель правительства Польши Петр Мюллер.

"Польша, как и любая другая страна ЕС, согласилась стать членом в соответствии со строгими правилами работы, то есть делегированными ЕС полномочиями. Вопрос энергетической солидарности закреплен в договорах ЕС, поэтому именно Суд Европейского союза выносит решение по этому поводу, и по поводу справедливости и уместности этого решения, нет никаких сомнений.

Договор устанавливает принципы энергетической солидарности для трубопроводоа OPAL. Согласно Договорам, организация правосудия не входит в компетенцию органов ЕС. Если бы эти вопросы относились к компетенции ЕС, это означало бы, что к Польше относятся иначе, чем к другим странам ЕС".

То есть, представитель правительства Польши говорит о том, что согласно иску его страны, Польша не требовала особого отношения к себе, своему мнению или своим правам, наоборот, она требовала однообразного подхода к позиции любой страны, члена ЕС. Если правила Третего энергопакета таки применяются в Польше или Испании, например, то почему в Германии они должны прекращать свое действие?

Примерно в том же ключе описывает суть положительного решения апелляционного суда и представитель Польши в этом процессе, Дариуш Гринюв. Но при этом, будучи стороной в суде, он выслушал аргументы Германии и так оценивает ее позицию в этом споре.

"Когда речь заходит о подходе к энергетической солидарности и его оспаривании в принципе, моя оценка (позиции Германии – ред.) явно негативная. Эти правила вводятся в последовательных энергетических пакетах, а Германия демонстрирует избирательный подход в этом отношении"

Интересно, что даже адвокат, представлявший в суде позицию Польши, делает ударение не на Газпроме и не на том, как он там пострадает или что потеряет, а на принципиальных, базовых вопросах, которые Москву никогда не интересовали. Там в эти дебри не лезут в принципе, поскольку у себя дома они привыкли к принципу: "закон как дышло, куда повернул, туда и вышло". В данном же случае адвокат говорит следующее.

"Решение CJEU (Европейского суда юстиции – ред.) подтверждает обязательство применять правовые положения, вытекающие из энергетических пакетов, в частности ТРЕТЬЕГО пакета, ко всем операторам в ЕС. Это правила, которые применяются ко всем, и их абсолютное применение только что было подтверждено Судом. Применение этого принципа, безусловно, повлияет на способность "Газпрома" использовать газопровод OPAL. Если быть точным, то это уже действует, поскольку в решении первой инстанции уже указано правильное направление толкования положений. Сегодня Палата полного состава Суда подтвердила это направление"

А это значит, что дело не только и не столько в данном газопроводе, а в принципе, и теперь это решение, получившее статус окончательного, будет приниматься как прецедент ко всем газопроводам, качающим газпромовский газ по газпромовской трубе, в том числе и скандальный газопровод "СП-2", так что это – лишь начало, а какое будет продолжение, скоро узнаем.

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