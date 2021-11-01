Орбану с Сиярто и разным вучичам прилетело от Газпрома!

Сегодня утром венгерский газотранспортный оператор сообщил своим клиентам, что его проинформировал сербский оператор о том, что из-за технических проблем на болгаро-сербском пункте сдачи-приемки газа его поставки в Венгрию прервались.

Вот так "надежно" работает "прямой газовый маршрут" от Путина до Орбана: Ямал – Западная Сибирь – Черноморское побережье РФ – Черное море ("Турецкий поток") – Турция – Болгария – Сербия ("Балканский поток") – Венгрия, который так пафосно запустили месяц назад в обход "ненадежного" маршрута через Украину.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Але проблема виявилась не на болгаро-сербському кордоні, а в самі Болгарії. Оператор "Булгартрансгаз" заявив, що припинив транспортування природного газу до Сербії та Угорщини вранці в понеділок через розрив газопроводу біля села Ветріно. (неподалік Варни).

Схоже на те, що розрив газопроводу відбувся десь на 81-км ділянці, де здійснювалась заміна лінійної частини в ході реалізації проекту ІІ нитки "Турецького потоку", замаскованого по території Болгарії та Сербії під "Балканський потік" (на мапі обведено червоним, та ділянка, що ближче до Варни). Ось така якість робіт виявляється на "найнадійнішому" маршруті від Ямалу до Європи!

Болгари займаються ремонтом, але не можуть поки що повідомити як багато часу він забере.

Звісно, технічні інциденти трапляються з будь-якою ГТС. Але, на відміну від решти, ГТС України має найвищий рівень інтерконнективності, що дозволяє у випадку аварії на одному з трубопроводів оперативно перемкнути постачання на інший та так, що у Європі й не відчують ніяких збоїв. І так було вже не раз, але постачання до ЄС не переривалось.

Відчуйте різницю!

П.С. Це окрема історія, звісно, Але не можу не відзначити як штурмовщина по газпромівськи та навіяне ним болгарам бажання відкусити від українського транзиту впливає на якість робіт. Ось показовий фрагмент з рос. джерела річної давнини: ""Булгартрансгаз" подписал контракт с саудовским консорциумом "Аркад", чтобы он завершил основную часть в 308 километров за 250 дней, к 1 июня, а весь проект сдал в течение 615 дней. То, что подрядчик не сможет это сделать, стало ясно, судя по сообщениям болгарской компании, еще в апреле этого года (2020 - прим. моя). За полтора месяца до сдачи не сварили и половины газопровода — 150 километров. В результате "Аркад" нанял семь субподрядчиков в виде объединений компаний России, Германии, Италии, Турции, Сербии и Белоруссии".

Швидше за все підрядники більшою мірою переймались дерибаном коштів, аніж якісним виконанням робіт.

П.П.С. А ось і стосовно субпідрядників з Росії:

"Компания IDC (Infrastructure Development and Construction Ltd) станет субподрядчиком на болгарском участке "Турецкого потока", пишет сербская газета "Политика" со ссылкой на неофициальные источники. IDC зарегистрирована в Белграде. Однако, по информации базы данных Sbis.ru, через цепочку ООО и АО ее конечным собственником является "Газпром"."

Далі буде...

П.П.П.С. Булгартрансгаз повідомляє що розрив труби відбувся на старій частині газопроводу, в напрямку Румунії. Але вийшло так, що подачу газу довелось припинити не тільки в Румунію, але й у Сербію та Угорщину! Рвонуло на старому газопроводі, а постачання припинилось і через новозбудований! От вам і надійність маршруту в обхід України!