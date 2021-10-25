Газовый кризис в Молдове: почему Кремль снова взялся за шантаж и какие выводы должна сделать Украина

В Молдове уже начался энергетический кризис, из-за недостатка газа правительство даже ввело чрезвычайное положение. При этом Россия угрожает оставить наших соседей зимой без отопления – "Газпром" может прекратить поставки голубого топлива, если Кишенев не погасит долги.

Зачем Кремль шантажирует Молдову и какое значение эта ситуация имеет для Украины, рассказывает OBOZREVATEL.

Срок действия контракта Молдовы с "Газпромом" истек 30 сентября, а новый власти еще не подписали. Пока Кишинев вынужден импортировать из России газ по рекордным ценам – 790 долларов за тысячу кубометров. Это почти в три раза дороже, чем в начале года, когда топливо стоило около 250 долларов.

Однако газа все равно не хватает, так как месячное соглашение, срок которого истекает 30 октября, предусматривает поставку только 67% необходимого Молдове объема газа. По этой причине парламент объявил чрезвычайное положение.

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Дело в том, что "Газпром" изменил формулу продажи сырья. Если раньше цена газа была привязана к стоимости нефти, то теперь в долгосрочных контрактах хотят фиксировать привязку 70% к цене на бирже и 30% – к цене нефти. Даже Сербия, которая многие годы считается дружественной по отношению к России, возмущается из-за новых правил.

После провала переговоров о новом контракте на поставки газа молдовский вице-премьер Андрей Спыну заявил, что Кишинев хочет долгосрочного договора между "Молдовагазом" и "Газпромом", выгодного для обеих сторон. Политик подчеркнул, что нынешнее предложение, сделанное россиянами, "невыгодно нашим гражданам".

По его словам, предложенная Россией цена, "которая включает финансовые и нефинансовые условия, в том числе выплату исторического долга, выше, чем предложения на международных газовых рынках".

"Республика не может согласиться платить за газ более высокую цену, чем другие государства в регионе", – отметил Спыну.

В РФ также отреагировали на провал переговоров, однако в более жестком тоне. "Газпром" с 1 декабря полностью прекратит поставки газа, если Молдова не погасит долг и не согласует условия нового контракта, заявил представитель топливной компании Сергей Куприянов.

По его оценкам, долг Молдовы перед Россией составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей эта сумма возрастает до 709 млн.

Также Куприянов заявил, что в российско-молдовском газовом споре якобы нет политического шантажа. "Здесь нет никакой политики, "Газпром" – акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис", – сказал он.

Но в Молдове мнение на этот счет совершенно иное. "Москва решила использовать свои инструменты влияния в энергетике с четким желанием обрушить рейтинг нового правительства. Цель понятна: усилить эффект экономического кризиса. Это не коммерческий спор", – уверен аналитик исследовательского центра WatchDog Moldova Валериу Паша.

Бывший советник президента Молдовы Сергей Тофилат также назвал сложившуюся ситуацию "шантажом Москвы" и напомнил об аналогичных действиях Кремля в прошлом: "Похожий сценарий был применен в Украине. В апреле 2014 года "Газпром" повысил цену на газ практически вдвое и также потребовал выплатить якобы долги за газ в размере 2,2 млрд долларов. Почему? Потому что украинский народ решил выйти из московской орбиты и встать на путь демократизации".

Этого же мнения придерживаются и украинские эксперты:

Инвестиционный банкир Сергей Фурса уверен, что причина настолько высокой цены на газ – новое европейское правительство Молдовы . "Как всегда, когда в стране по соседству с Россией, в той зоне, где Россия считает себя главной, приходит к власти проевропейское правительство, настроенное делать реформы, случаются проблемы с "Газпромом". Сейчас в Молдове как раз такое правительство. И президент и правительство", – подчеркнул он.

Глава Бюро комплексного анализа и прогнозирования Сергей Дяченко: "Цена 500 долларов за тысячу кубов – это точно не коммерция, как говорят в России. Все это выглядит как выкручивание рук. Разве это экономика, когда себестоимость добычи газа 30-40 долларов, а тебе продают его по 500? Это использование монопольного положения "Газпрома" для решения политических и геополитических целей".

В Москве отрицают факт политического шантажа Кишинева с целью заставить отказаться от прозападной внешней политики и от борьбы с коррупцией, которая процветала при пророссийском президенте Игоре Додоне. В Кремле уверены, что нынешний лидер Молдовы Майя Санду сама должна приехать в Москву и лично попросить о снижении цены на газ. При этом какие условия ей выставят в ответ, умалчивается.

Но несмотря на отрицание с российской стороны, очевидно, что газовый шантаж неразрывно связан со стремлением молдовских властей быть на стороне Запада и Украины. Подтверждают этот факт и заявления российских чиновников, вроде главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая обещала учесть участие Санду в "Крымской платформе".

На фоне газовых проблем Молдова обратилась за помощью к Украине – речь идет о 15 млн кубометров газа, сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус.

По его словам, запрашиваемый объем газа сейчас критически важен для Молдовы, поэтому в ближайшее время "аварийная помощь" будет предоставлена. Украина в свою очередь ожидает возвращения топлива к концу зимы.

"В хранилищах у нас было 15 миллиардов с прошлого года, плюс докачали еще три миллиарда. У Украины газа достаточно. Причем эти 15 миллиардов покупались еще по нормальным ценам. Поэтому нет никакой проблемы, если мы сейчас поделимся газом. Но это при условии, что транзит газа через Украину останется", – оценил действия властей Дяченко.

Газовый конфликт между Кишиневом и "Газпромом" – яркий пример политики Кремля в отношении стран, которые уходят из-под его влияния. После смены власти в Молдове Россия критикует президента Санду за самостоятельную внешнюю политику, которая "не учитывает интересы РФ". Россияне идут на все, чтобы сохранить контроль над Молдовой – даже ценой жизни обычных граждан, которые будут вынуждены платить огромные суммы за газ или же попросту замерзать.

Эта ситуация также показывает, что Украина не может начать прямые поставки газа из России, как это предлагают делать некоторые политики. Ведь возвращение к старой схеме даст возможность Кремлю снова шантажировать Киев. И в таком случае на кон будет поставлена не только безопасность оккупированных территорий, но и всей страны.