'Гарантии безопасности должны защитить Украину от новой войны': Столтенберг озвучил ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна получить гарантии безопасности и после того, как будет достигнута победа над российской армией захватчиков. Тогда это убережет украинский народ от будущих попыток оккупации и военной агрессии.

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Об этом политик заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, передают западные СМИ. По словам Столтенберга, именно эти гарантии для украинского государства станут одной из ключевых тем во время саммита в Литве 11-12 июля.

"Гарантии безопасности и заверения западных партнеров Украины после победы должны усилить возможности ВСУ и предотвратить новые попытки нападения со стороны России", – заметил он.

Напомним, что, по словам Столтенберга, до завершения войны с Россией вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе "не стоит на повестке дня". Однако за время текущих боев наша страна "становится еще ближе к НАТО" посредством предоставления вооружения и обучения украинских воинов.

"Если Украина не победит, тогда не будет никакого вопроса о членстве, чтобы его обсуждать... Я думаю, что все понимают, что вопрос стать членом посреди войны не на повестке дня. Не это вопрос. Вопрос больше о том, что будет после того, как эта война закончится", – подчеркнул политик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 12 июня НАТО начало крупнейшие в истории альянса учения по развертыванию военно-воздушных сил в Европе. Эти учения должны продемонстрировать единство альянса в контексте потенциальных угроз, в частности со стороны России.

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