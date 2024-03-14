Французские политики поддержали Украину: Атталь заговорил по-украински, а Ле Пен неожиданно изменила риторику. Видео

После того, как парламент Франции поддержал безопасное соглашение с Украиной, французские политики высказались в поддержку нашего государства, которое дает отпор российской агрессии. Некоторые заявления были очень неожиданными.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь эмоционально поддержал Украину с трибуны Национального собрания. Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

"Я говорю это здесь как премьер-министр Франции, от имени правительства Франции с трибуны Национального собрания Франции. Я говорю это из глубины души, которая болит у французов: Слава Украине!" – сказал он.

Тем временем ультраправый пророссийский политик Марин Ле Пен, которая является депутатом Национального собрания Франции, неожиданно заявила, что страна-агрессор РФ спровоцировала "самый драматичный" кризис за последние 20 лет своим нападением на Украину.

"Вторгнувшись в Украину 24 февраля 2022 года, Россия спровоцировала войну на пороге ЕС и геополитический кризис, который, несомненно, является самым драматичным за последние 20 лет. Мы выражаем уважение и поддержку украинскому народу, который подвергается нападению", – отметила она.

Пока неизвестно, что привело к такому изменению риторики, однако OSINT-сообщество InformNapalm связывает это со сливом в сеть в сентябре 2023 года так называемых "документов Бабакова", касающихся распространения влияния России во Франции и роли в этом Ле Пен.

"Конечно, не эти сливы стали решающими в изменении дискурса Марин Ле Пен, а скорее политика, проводимая сейчас Эммануэлем Макроном, но и капли точат камни", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, парламентарии Франции 12 марта поддержали соглашение касательно безопасности с Украиной. "За" проголосовали 372 депутата нижней палаты Национальной ассамблеи, "против" – 99, воздержались – 101.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!