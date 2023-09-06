Французская компания Delair поставила Украине 150 беспилотников: все подробности. Фото

Французское предприятие Delair сделало поставку 150 беспилотных летательных аппаратов в Украину для использования с боевыми целями против российских захватчиков. Эти дроны произведены для пограничного контроля, разведки и сил специальных операций.

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Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню у себя в социальной сети Х (ранее Twitter). Он подчеркнул, что этот жест призван продемонстрировать поддержку и приверженность Парижа к той политике и борьбе, которую ведет Киев ради сохранения национальной идентичности.

"Франция профинансировала и уже доставила дроны Delair украинцам. Это мощная защита Франции, а теперь и мощная защита Украины", – указал чиновник в сообщении.

Компания Delair предлагает своим клиентам боевые беспилотники DT46, DT26 Line и UX11. Они могут преодолевать большие расстояния и работать на открытом пространстве. Вероятно, для этих целей будут модифицировать летательный аппарат Delair Tech UX11 с размахом крыльев 1,1 м и весом до 1,5 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны одобрили эксплуатацию дрона SAKER SCOUT, который имеет искусственный интеллект. Данное вооружение призвано улучшить боевые способности украинских солдат и помочь эффективнее ликвидировать врага.

СБУ применила экспериментальный морской дрон Sea Baby для атаки на Крымский мост в июле. В результате операции были повреждены проезжие части моста.

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