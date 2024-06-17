Франция планирует увеличить производство минометных снарядов в четыре раза: когда это произойдет

Французская промышленная компания Thales планирует увеличить производство минометных снарядов в четыре раза к 2026 году. Такой стремительный рост производства связан с новым заказом от французской армии на "десятки тысяч снарядов".

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Об этом сообщили на сайте компании. Thales отмечает, что на своем заводе в Ла-Ферте-Сен-Обен они планируют увеличить темпы производства с 20 000 боеприпасов в год в 2023 году до более чем 80 тысяч снарядов в год до 2026 года.

Поставка 120-мм боеприпасов в соответствии с этими контрактами будет осуществляться поэтапно с 2024 по 2029 год, первая поставка запланирована на последний квартал 2024 года.

В компании заявили, что 120-мм нарезные боеприпасы, которые они производят, имеют характеристики, делающие их эквивалентными до 155-мм боеприпасов.

"Для нас большая честь восстановить доверие французских сухопутных сил. Этот заказ на 120-миллиметровые боеприпасы отвечает наращиванию потенциала, и мы делаем все возможное, чтобы поддержать эту потребность", – заявляет Эрве Дамманн, заместитель генерального директора Thales.

Как сообщал OBOZ.UA, Париж в рамках Фонда реконструкции выделит 200 миллионов евро для компаний, которые будут инвестировать в восстановление критической инфраструктуры нашей страны. При этом 60 миллионов евро будут направлены именно на энергетический сектор.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах Парижа передать Украине многоцелевые самолеты-истребители Mirage 2000-5 и научить украинских пилотов управлять ими. Подготовка стартует уже с 7 июня, завершить планируется к концу года. Количество "Миражей" для поставок пока неизвестно, но по состоянию на 2023 год во Франции их было 27.

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