Франция и Италия подписали контракт на покупку до 700 ракет Aster: их могут поставить в Украину

Франция и Италия подписали контракт на покупку до 700 ракет Aster. Договор поможет усилить противовоздушную оборону обеих стран.

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При этом эти ракеты также могут поставить в Украину. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию министерства вооруженных сил Франции.

"Агентства оборонных закупок двух стран уведомили франко-итальянский консорциум Eurosam, в который входят Thales (TCFP.PA) и MBDA (AIR.PA) , (BAES.L) , (LDOF.MI) , о контракте на конце прошлого года", – говорится в сообщении.

Сумма сделки составляет 2 млрд евро.

Ранее издание l’Opinion сообщило, что часть зенитных ракет Aster-30 для систем противовоздушной обороны SAMP/T Франция и Италия намерены поставить в Украину.

Отметим, что SAMP/T уже практически на пути в Украину, поэтому OBOZREVATEL разбирался – что это за система ПВО и чем она уникальна.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что Украине нужно получить больше систем противовоздушной обороны, чтобы усилить защиту от баллистических и аэродинамических ракет российских оккупантов. Сбивать такие ракеты могут системы SAMP/T и Patriot.

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