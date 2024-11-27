Франция хочет разработать баллистическую ракету, которая могла бы долететь до Москвы: СМИ узнали концепт

Франция рассматривает возможность создания собственной баллистической ракеты средней дальности. Такие намерения возникли после того, как страна-террорист Россия нанесла демонстративный удар по Днепру баллистической ракетой средней дальности.

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Французские разработчики намерены создать ракету, позволяющую поражать цели на расстоянии более 1000 км. Об этом сообщает французское издание Challenges.

На данном этапе речь идет только об обсуждении проекта между командованием французских вооруженных сил и генеральным директоратом вооружения. В то же время стали известные некоторые детали концепта. По предварительным данным, будущую ракету хотят запускать с передвижных наземных установок. Также ракету хотят обеспечить такими характеристиками как активное маневрирование на терминальном участке перед поражением цели. Очевидно, что ракета будет способна до последнего момента менять траекторию, что сделает его практически невозможным для перехвата.

Источники сообщают, что задача министерства обороны Франции состоит в том, чтобы найти бюджет для запуска проекта. Этот проект, все еще находящийся на очень ранней стадии, может стать основой французского предложения в рамках инициативы ELSA (Европейский подход к нанесению ударов на большие расстояния), проекта европейского сотрудничества по ударам на большие расстояния, инициированного Францией, Германией и США.

По информации Defense Express, дальность в 1000 км свидетельствует о ракете не в очень больших габаритах. Это в свою очередь означает меньшую стоимость разработки, меньшую цену за единицу и как следствие – их большее количество. Также аналитики подчеркнули, что 1000 км вполне достаточный параметр, ведь в случае применения на территории стран Балтии эти ракеты смогут поразить объекты в Москве.

Напомним, новая баллистическая ракета "Орешник", которой Россия ударила по Днепру 21 ноября, имела несколько боеголовок, но была без взрывчатки. Благодаря этому она нанесла незначительный ущерб.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что российский диктатор Владимир Путин, применив против Украины новую баллистическую ракету "Орешник", начал новый этап эскалации и шантажа наших западных партнеров.

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