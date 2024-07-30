'Франция готова работать с новым президентом': Макрон предостерег Иран от дальнейшей поддержки России

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег Тегеран от дальнейшей поддержки российского вторжения в Украину. Он отметил, что только в этом случае Франция готова работать с новым лидером Ирана Масудом Пезешкианом.

Видео дня

Такое заявление обнародовали в Елисейском дворце после телефонного разговора двух президентов, пишет Reuters. Макрон также отметил своему новому иранскому коллеге, что его страна должна играть определенную роль во избежание эскалации напряженности между Ливаном и Израилем, прекратив поддержку дестабилизирующих игроков.

Кроме этого, Иран должен прекратить тревожное наращивание ядерной программы, соблюдая требования международных организаций.

Макрон также подчеркнул, что освобождение трех французских заложников является обязательным условием для улучшения франко-иранских отношений.

Напомним, что ранее новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил Израилю ответом в случае удара по Ливану. По его словам, любое возможное израильское нападение на Ливан будет иметь "серьезные последствия" для Иерусалима.

Следует отметить, что Иран продолжает поставлять стране-террористу России разные вооружения для ведения войны против Украины. Недавно на поле боя были замечены иранские управляемые авиабомбы Qaem-5. Носителями этого вооружения выступают ударно-разведывательные беспилотники Mohajer-6.

Более того, в последнее время Иран значительно расширил производство баллистических ракет на двух ключевых объектах. Примечательно, что это произошло после того, как Тегеран согласился поставлять ракеты России, которая ищет их для продолжения войны против Украины . Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!