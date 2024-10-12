В сенсационной книге Боба Вудвода "Война", пока ещё не вышедшей, речь идёт, в частности, о том, как в 2022 году главный на то время американский военный штабист Марк Милли говорил по телефону с российским коллегой герасимовым, — пишет Foreign Policy.

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Весь смысл разговора сводился к ядерным угрозам со стороны россии, и, когда американец спросил что-то наподобие "За что, Герасим?", герасимов прямым текстом ответил, что россия применит тактическое ядерное оружие в Украине, если война там будет складываться для россии катастрофически.

Милли тогда спокойно пообещал, что таких условий не будет, то есть примирительно фактически гарантировал, что помощь от США Украине никогда не приведёт к созданию таких обстоятельств, при которых можно было бы говорить о российской катастрофе.

Так что Соединённые Штаты пообещали мордору, что Украина никогда его не будет побеждать, и вся дальнейшая история американских поставок оружия свидетельствует: США своё слово держат, Украина действительно не побеждает.

Именно в тот период американцы и считали вероятность ядерных атак рф в Украине 50-процентной.

Итак, Байден и Харрис, обещая нам помощь "столько, сколько это будет нужно…", имеют в виду "…чтобы Украина не проиграла и не победила".