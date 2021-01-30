Фотограф сделал самые детальные в мире фото снежинок

Бывший технический директор Microsoft, ныне фуд-фотограф Натан Мирвольд заявил, что сделал снимки снежинок с самым высоким разрешением в мире.

Об этом пишет портал Artnet news. Для этого он создал специальное устройство и снимал при минусовых температурах (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На разработку и создание камеры, которая позволила бы увековечить тонкую кружевную структуру снежинок в мельчайших деталях, фотограф потратил 18 месяцев.

Все устройство, включающее в себя линзу из искусственного сапфира, изготовлено из углеродного волокна, которое не расширяется и не сжимается при экстремальных температурах, пишет издание.

Чтобы снежинка не таяла как можно дольше, Мирвольд встроил в камеру охлаждающую площадку, на которой снимал образцы.

Для микроскопа он выбрал импульсную высокоскоростную светодиодную подсветку, устраняющую как передачу тепла, так и вибрации, способные разрушить образец или размыть фотографию.

Чтобы получить фото, он работал при температуре до 20 градусов ниже нуля в самых холодных регионах США – Фэрбенксе и Аляске, а также Йеллоунайфе в Северо-Западных территориях Канады.

По мнению фотографа, снежинки – "отличный пример скрытой красоты".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что экипаж 64-й экспедиции на МКС заснял, как выглядит из космоса полярное сияние на Земле. Снимки были сделаны примерно в 263 милях (более 420 км) над уровнем моря.

Астронавты сняли полярное сияние, пролетая над Северной Атлантикой, Румынией и Россией.