Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что война в Украине желательна для Запада, который "поддерживает убийство славян". Политик призвал "не страдать русофобией" и сообщил, что хотел бы посетить Москву по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в следующем году.

Видео дня

Соответствующие заявления Фицо озвучил в интервью телеканалу STVR, пишет Pravda. Также он убежден, что "конфликт" невозможно разрешить военным путем.

"Существует военный конфликт в стране, соседствующей с Словакией, где действительно убивают славян и где Европа существенно поддерживает это убийство", – заявил Фицо.

Также он отметил, что хочет поехать в столицу государства-террориста в следующем году по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

"Пожалуйста, давайте не будем страдать от этой русофобии. Давайте не будем автоматически говорить сразу, когда мы говорим положительно о Красной армии или бывшем Советском Союзе, что мы какие-то агенты Путина", – цинично заявил Фицо.

Он убежден, что армию Путина нужно поблагодарить, ведь "свобода пришла в Словакию с востока".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также Фицо заявил, что Словакия по окончании войны в Украине будет пытаться возобновить "нормальные отношения с Российской Федерацией". Правительство одновременно хочет поддерживать дружеские связи с Украиной.

– Кроме того, Фицо не исключает, что в начале следующего года возникнут проблемы с поставкой нефти и газа через Украину. Он хочет убедить Киев сохранить транзит топлива из России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!