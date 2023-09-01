Фирма из Дании поставляла оборудование для российских атомных подлодок: все подробности

Компания Rockwool из Дании могла продать стране-агрессору России изоляционные материалы для трех самых современных подводных лодок российского флота. Речь идет про лодки "Князь Владимир", "Белгород" и "Великие Луки".

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Об этом в четверг, 31 августа, сообщило издание Danwatch со ссылкой на тендерные документы РФ. Как отмечается, первые сделки с ООО "Морские комплексные системы" (МКС) компания заключила уже после оккупации Россией украинского полуострова Крым.

Это могла произойти в июне и сентябре 2014 года. Сделки предусматривали поставку более 15 тысяч квадратных метров корабельной изоляции на судостроительный завод Севмаш.

В материале также отмечается, что утеплитель марки SeaRox SL 440 на сумму 4,7 миллиона рублей (700 тысяч датских крон) предназначался для строительства подлодок "Белгород" и "Князь Владимир".

Эти подлодки могут быть оснащены самым современным ядерным оружием в арсенале России.

В декабре 2016 года МКС заключила соглашение с Адмиралтейским заводом, который заказал почти 1700 квадратных метров SeaRox SL 400 для строительства подводной лодки "Великие Луки".

Издание отмечает, что такие компании как Rockwool обязаны придерживаться руководящих принципов ООН в сфере бизнеса и прав человека.

"Когда Россия незаконно вторглась и аннексировала часть Украины в 2014 году, компании, поставляющие военным оборудование, будь то оружие или изоляция, должны были принять меры по ограничению поддержки российских военных. Rockwool имеет право навязывать условия своим официальным дистрибьюторам, и они должны были использовать эту власть, чтобы гарантировать соблюдение дистрибьюторами стандартов прав человека, включая прекращение продаж российским военным", – сказала эксперт в области прав человека и бизнеса в Центре по правам человека при юридической школе Эссекса в Англии Тара Ван Хо.

Если Rockwool не сделала этого, это является нарушением ответственности в области прав человека в соответствии с Руководящими принципами ООН, добавила она.

Представитель компании Rockwool признал, что их продукция попадала на российский рынок, однако ее "нельзя ни переделать в оружие, ни использовать в военных целях".

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная рабочая группа по санкциям против России изучила 174 иностранных компонента, изъятых из трех моделей российских БПЛА. Абсолютное большинство компонентов – импортные, при этом важные микросхемы произведены в странах НАТО и союзниками Украины.

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