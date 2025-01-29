Финская компания разработала для Украины новый дрон, стреляющий пулями: что о нем известно. Видео

Финская оборонная промышленность активно сотрудничает с украинскими компаниями, используя опыт войны в Украине по созданию новых образцов оружия. Одним из результатов совместной работы стал новый ударный беспилотник Steel Eagle ER (Extended Range), который способен наносить точные и мощные удары по живой силе и технике противника.

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Как сообщает Yle, дрон разработала компания Insta – стратегический партнер Сил обороны Финляндии. Разработку уже запустили в производство, а первые прототипы прошли лётные испытания. Презентация новинки состоится в среду во время мероприятия SecD Day в Хельсинки.

"Если ты работаешь только в Финляндии, ты не можешь понять, каким должно быть устройство. В Украине идет война, и именно поэтому продукт был разработан для фронтовых условий", – заявил директор по продажам и маркетингу оборонного бизнес-подразделения компании Insta Тууре Лехторанта.

Особенности нового дрона Steel Eagle ER

Steel Eagle ER получил уникальные характеристики, учитывая реальный боевой опыт в Украине.

Дрон имеет современную систему управления. Он оснащен радиосигналами для дистанционного управления и имеет функцию релеирования данных, то есть передачи данных. Встроенный FPV модуль. Очки от "первого лица" позволяют оператору видеть окружающую среду из перспективы беспилотника. Для этой модели был изготовлен специальный украинский пропеллер. Новое устройство имеет большой радиус действия. Высокая стойкость к радиоэлектронным помехам.

Одной из ключевых особенностей нового беспилотника является его боевая нагрузка. Финские инженеры разработали специальный заряд со встроенными стальными и вольфрамовыми шарами.

Вольфрам, известный своей прочностью и высокой температурой плавления, ранее использовался в лампах накаливания, а сейчас стал важным материалом в военной промышленности.

По словам разработчиков, боевой заряд способен:

пробивать крышу обычных и легкобронированных автомобилей;

поражать живую силу на большой площади.

Например, три таких дрона могут уничтожить или серьезно ранить группу солдат на поле размером с футбольное поле.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская ракета-дрон "Пекло" поставлена на серийное производство. Ее скорость полета может достигать 700 км/ч, а максимальная дальность – более 700 километров. Какие ключевые преимущества имеет ракета "Пекло" и возможности ее применения, рассказал авиаэксперт Валерий Романенко.

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