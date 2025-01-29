Финская компания разработала для Украины новый дрон, стреляющий пулями: что о нем известно. Видео
Финская оборонная промышленность активно сотрудничает с украинскими компаниями, используя опыт войны в Украине по созданию новых образцов оружия. Одним из результатов совместной работы стал новый ударный беспилотник Steel Eagle ER (Extended Range), который способен наносить точные и мощные удары по живой силе и технике противника.
Как сообщает Yle, дрон разработала компания Insta – стратегический партнер Сил обороны Финляндии. Разработку уже запустили в производство, а первые прототипы прошли лётные испытания. Презентация новинки состоится в среду во время мероприятия SecD Day в Хельсинки.
"Если ты работаешь только в Финляндии, ты не можешь понять, каким должно быть устройство. В Украине идет война, и именно поэтому продукт был разработан для фронтовых условий", – заявил директор по продажам и маркетингу оборонного бизнес-подразделения компании Insta Тууре Лехторанта.
Особенности нового дрона Steel Eagle ER
Steel Eagle ER получил уникальные характеристики, учитывая реальный боевой опыт в Украине.
- Дрон имеет современную систему управления. Он оснащен радиосигналами для дистанционного управления и имеет функцию релеирования данных, то есть передачи данных.
- Встроенный FPV модуль. Очки от "первого лица" позволяют оператору видеть окружающую среду из перспективы беспилотника.
- Для этой модели был изготовлен специальный украинский пропеллер.
- Новое устройство имеет большой радиус действия.
- Высокая стойкость к радиоэлектронным помехам.
Одной из ключевых особенностей нового беспилотника является его боевая нагрузка. Финские инженеры разработали специальный заряд со встроенными стальными и вольфрамовыми шарами.
Вольфрам, известный своей прочностью и высокой температурой плавления, ранее использовался в лампах накаливания, а сейчас стал важным материалом в военной промышленности.
По словам разработчиков, боевой заряд способен:
- пробивать крышу обычных и легкобронированных автомобилей;
- поражать живую силу на большой площади.
Например, три таких дрона могут уничтожить или серьезно ранить группу солдат на поле размером с футбольное поле.
Как сообщал OBOZ.UA, украинская ракета-дрон "Пекло" поставлена на серийное производство. Ее скорость полета может достигать 700 км/ч, а максимальная дальность – более 700 километров. Какие ключевые преимущества имеет ракета "Пекло" и возможности ее применения, рассказал авиаэксперт Валерий Романенко.
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