Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО 16 мая – СМИ

Финляндия предпринимает быстрые и скоординированные шаги для принятия исторического решения подать заявку на членство в НАТО. Ожидается, что она будет подана уже в понедельник, 16 мая.

Об этом сообщают газета Expressen и британская телерадиокомпания ВВС. Сегодня в девять часов утра премьер-министр Финляндии Санна Марин и президент Саули Ниинистё разослали пресс-релиз, в котором говорится, что они выступают за членство Финляндии в НАТО и что Финляндия должна подать заявку "без промедления".

Этот шаг был сделан на фоне всплеска общественной поддержки членства в НАТО после широкомасштабного вторжения России в Украину.

Видео дня

Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1300 км. До сих пор она не вступала в НАТО, чтобы не вызывать вражды со своим восточным соседом.

Власть страны официально объявит о своем решении в воскресенье после того, как оно будет рассмотрено парламентом и другими высокопоставленными политическими деятелями.

Отметим, что Швеция заявила, что объявит аналогичное решение в тот же день.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальники генеральных штабов Украины, Финляндии и Швеции примут участие в заседании Военного комитета НАТО. Встреча состоится 19 мая в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.