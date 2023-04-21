Финляндия направит Украине уже 15-й пакет военной помощи

Правительство Финляндии объявило о подготовке следующего, уже 15 пакета военной помощи Украине на фоне полномасштабной войны с оккупантами из России. Сумма этой партии снабжения украинской армии составила около 78 млн евро.

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Об этом сообщается на сайте финского Минобороны. Детали содержимого пакета не разглашаются в целях безопасности, совершенно очевидно, что для армии оккупантов подобные пакеты должны быть сюрпризом.

"Украина нуждается в различных видах поддержки. Мы принимаем участие в тренировочной миссии ЕС, обучая украинских солдат и оказывая необходимую материальную помощь", – прокомментировал свое решение министр обороны Антти Кайкконен.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Хельсинки оказали нашей стране помощь, общей суммой превышающей 990 млн евро.

Напомним, на днях в Финском заливе у берегов России прошли учения берегового флота Финляндии совместно с двумя кораблями НАТО. Это первые военные учения страны после вступления в Альянс.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Финляндия заявила о передаче Украине 14-го пакета военной помощи общей стоимостью 161 млн евро. В его состав войдут, в частности, три танка Leopard 2R, которые используются для разминирования территорий.

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