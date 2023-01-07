Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины: решение объявят в ближайшие недели

Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины. Конкретный перечень того, что получит украинская армия в этот раз, планируют утвердить в ближайшие недели.

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Об этом сообщил глава Минобороны Финляндии Микко Савола, вступивший в должность всего несколько дней назад. Он подчеркнул, что из соображений безопасности содержание 12 пакета помощи не разглашается.

"Финляндия поддерживает Украину. Мы готовим 12-й пакет помощи. Решения будут приняты в ближайшие недели. Содержание поддержки готовится совместно с Силами обороны, учитывая, что мы не ослабляем собственную обороноспособность", – подчеркнул Савола.

Он добавил, что из соображений безопасности подробности нового пакета помощи для украинской армии пока не разглашаются.

"Международные дискуссии идут постоянно. Из соображений безопасности Финляндия не открывает содержание поддержки для общественности", - отметил Савола.

Напомним, ранее стало известно, что Финляндия может стать первой в Европе страной, которая передаст Украине танки Leopard 2. Сделать это финны готовы в случае, если поставки современных западных танков начнут другие европейские страны.

Также сообщалось, что США выделили Украине рекордный пакет военной помощи на $3 млрд. В его рамках украинская армия впервые получит бронемашины M2 Bradley, которые называют "убийцами" танков, а также дополнительные ракетные системы HIMARS, бронемашины HUMVEE, бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP, зенитные ракеты Sea Sparrow и многое другое.