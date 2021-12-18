Филиппины накрыл мощный супертайфун 'Рэй': погибли десятки человек. Фото и видео

Мощный супертайфун "Рэй" обрушился на Филиппины и унес жизни более 30 человек. Скорость ветра достигала 195 км/ч, а местами и 270.

Об этом сообщает Associated Press. Как уточняет AFP, более 300 тысячам жителей пришлось покинуть свои дома (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Стихия оборвала коммуникации, повалила столбы, вырывала деревья с корнями и срывала крыши с домов. Также нарушено пассажирское и грузовое сообщение между островами, а некоторые больницы не могут функционировать из-за разрушений.

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Первым удар принял остром Сиаргао, который оказался почти полностью разрушенным. Нанесенные убытки власти оценили пока в 400 миллионов долларов.

Также власти отмечают, что тайфун сравнял с землей поселение в провинции Динагат.

Как сообщал OBOZREVATEL, мощный шторм в Греции затопил несколько деревень, а также размыл дороги. Из-за стихии погиб минимум один человек.