Филиппины накрыл мощный супертайфун "Рэй": погибли десятки человек. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Мир
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Филиппины накрыл мощный супертайфун 'Рэй': погибли десятки человек. Фото и видео

Мощный супертайфун "Рэй" обрушился на Филиппины и унес жизни более 30 человек. Скорость ветра достигала 195 км/ч, а местами и 270.

Об этом сообщает Associated Press. Как уточняет AFP, более 300 тысячам жителей пришлось покинуть свои дома (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Тайфун вызвал серьезные разрушения.

Стихия оборвала коммуникации, повалила столбы, вырывала деревья с корнями и срывала крыши с домов. Также нарушено пассажирское и грузовое сообщение между островами, а некоторые больницы не могут функционировать из-за разрушений.

Видео дня
Тайфун повалил множество столбов.

Первым удар принял остром Сиаргао, который оказался почти полностью разрушенным. Нанесенные убытки власти оценили пока в 400 миллионов долларов.

Некоторые населенные пункты полностью разрушены.

Также власти отмечают, что тайфун сравнял с землей поселение в провинции Динагат.

Тайфун вырывал деревья прямо с корнями.
Последствия тайфуна.
Тайфун нанес убытков на сотни миллионов долларов.
Больше всего досталось Сиаргао и Динагат.

Как сообщал OBOZREVATEL, мощный шторм в Греции затопил несколько деревень, а также размыл дороги. Из-за стихии погиб минимум один человек.

Филиппиныураган