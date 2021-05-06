Фермер переместил границу Бельгии с Францией из-за поездок на тракторе

Бельгийский фермер из деревни Эрклинесс на границе с Францией расширил свои земельные владения, передвинув пограничный камень на 7,5 футов (около 2,28 м, — прим. ред).

Как сообщило издание ВВС, бельгийцу надоело испытывать неудобства при вспахивании поля и потому он решил освободить больше места для езды на тракторе.

Интересно, что курьезное нарушение территориальных границ так бы и осталось незамеченным, однако историк, проходящий вдоль демаркационной линии, обнаружил, что легендарный валун, разделяющий Францию от Бельгии оказался заметно поодаль от назначенного ему в 1819 году места.

Таким образом бельгийская деревня Эрклинесс незаметно "выросла" на 7,5 футов, а вот граничащий с ней французский город Бузиньи-сюр-Рок, в свою очередь, на эти же 7,5 футов ужался.

Инцидент несколько позабавил бельгийское руководство.

"Я был бы очень рад, если бы моя деревня стала больше, но коллега Бузиньи-сюр-Рок от такой перспективы отказался", — иронично заметил глава Эрклинесса Дэвид Лаво.

От фермера потребуют возвратить пограничный знак на прежнее место, в противном случае ему грозит штраф.

"Франция находит в этом инциденте нежелательные манипуляции по изменению соседних границ, и потому мы должны предотвратить даже самые невинные действия, способные спровоцировать новую войну", — прокомментировал ситуацию мэр Бузиньи-сюр-Рока Орели Велонек.

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