Как известно, намедни министр иностранных дел Франции Жан-Ива ле Дриан заявил о том, что в Украине популяризация нацизма не превышает среднюю по Европе. Таков был ответ главы МИД Франции на обращение французского сенатора Натали Гуле, которое она направила после посещения Киева по приглашению партии ОПЗЖ.

Такое заявление разозлило россиян, и МИД РФ в исполнении Марии Захаровой вчера уже искрил перлами о нацизме в Европе и прочих ужасах, что выглядело весьма забавно с учётом степени культивации неонацизма российскими властями в самой же России и участия в выборах ГосДуму представителей неонацистских групп.

Но речь даже не о том.

То, что МИД Франции весьма адекватно отреагировал на обращение продажного сенатора – это радует, но возникает вопрос, каким образом такие как Натали Гуле могут посещать Украину и культивировать фейки про Украину?

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Напомню, что в начале июня Украину по приглашению партии ОПЗЖ посетили сенаторы Натали Гуле, Жан-Пьер Мог и Жоэль Геррио из комиссии иностранных дел Сената, которые занялись расследованием распространения неонацистской идеологии в Украине. Состоялся этот визит аккурат после череды откровенных диверсий и провокаций, направленных на дискредитацию Украины и нужен был для выноса обсуждения “неонацистской проблематики” на международный уровень. А к середине июля продажных сенаторов подхватили не менее “предприимчивые” и падкие на звонкую монету представители ОБСЕ.

Тем не менее, очередная информационно психологическая специальная операция РФ, в которой был задействован широкий пул как явных, так и скрытых агентов Кремля в Украине, политические партии и представили зарубежных структур, аффилированные российскими спецслужбами, выдала довольно посредственный КПД. Но это не означает, что в дальнейшем эта карта не будет разыгрываться, наоборот, уверен, в будущем будут выделены куда большие ресурсы, для её разыгровки.

И всё же, каковы выводы должна сделать Украина?

Не мне советовать МИД Украины, а возможно всё-таки мне… Ведь вопрос, почему вначале июня в Украину была допущена Натали Гуле и почему она до сих пор не является персоной нон-грата, продолжает быть актуальным по сей день! Ведь именно эта мадам несколько лет назад настойчиво распространяла про Украину фейки о том, что наша страна является перевалочной базой для террористов ИГИЛ. И делалось это так же в рамках российской ИПСО, направленной на предотвращение предоставления Украине безвизового режима с ЕС.

Теперь у мадам Гуле и её коллег изменилась методичка, и она уже вещает про неонацизм в Украине.

На сегодняшний день в открытых источниках присутствует огромное количество материалов, касающихся пророссийских марионеток практически из каждой страны в мире. Кремлевские политические шестёрки из Германии, Франции, Италии, Великобритании, Австрии и т.д. Они все нам прекрасно известны, но почему Украины не вводит против них санкции, как минимум – запрет на въезд в нашу страну?

Все эти персонажи продолжают успешно посещать Украину и принимать участие в гибридных ИПСО против нашего государства, которых с каждым разом будет всё больше, а сами они более масштабные.

А потому, итогом посредственного ИПСО удовлетворён, но будут ли из этого итога сделаны выводы соответствующими структурами в Украине, вопрос остаётся открытым. По крайней мере, насколько мне известно, Натали Гуле, Жан-Пьер Мог и Жоэль Геррио по-прежнему могут свободно посещать Украину, как и многие другие иностранные враги нашей государственности, стабильности и суверенитета.

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