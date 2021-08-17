Хаотичные события в Афганистане позволили российской пропаганде в кротчайшие сроки реализовать довольно масштабную пропагандистскую кампанию по дискредитации США, а так же распространению огромного количества фейков и манипуляций. И одним из таких фейков является сообщение, масштабно тиражированное сначала в российских СМИ, а потом интегрированное в украинское медиапространство о том, что в Афганистане “забыли” украинских военных.

А поводом для распространения такого нарратива стало видео, на котором, якобы украинцы, демонстрируют пустую военную базу США и сетуют, что их, якобы, бросили.

В действительности же данный фейк не выдерживает и элементарной критики, ведь сшит он из крайне дешёвых манипуляций, призванных деморализовать украинское общество и в очередной раз нанести удар по репутации США как надёжного союзника. Но, разберёмся во всём по порядку.

Видео дня

Во-первых, на видео были изображены не военные. Украина ещё в июне вывела весь личный состав национального персонала в составе НАТО в Афганистане, в рамках миссии "Решительная Поддержка". Последний украинский военнослужащий из Афганистана в Украину вернулся 5 июня 2021 года рейсом самолета Воздушных сил ВС Украины Ил-76МД.

Во-вторых, на видео изображены контрактники, заключавшие договора с частными компаниями и именно эти компании должны были позаботиться об их эвакуации, что в сложившейся обстановке, при всём желании, крайне затруднительно выполнить.

Например, эвакуационный борт ВВС Германии смог увезти за один рейс только 7 своих граждан. Это было связано с тем, что в возникшем хаосе не все граждане Германии смогли успеть на свой рейс.

Что же до упомянутых выше украинцев, то помимо 12 украинских контрактников, а не военнослужащих, на базе находились на тот момент съёмки видео ЧОПовцы из Румынии, Болгарии и Грузии. Всего иностранный контингент ЧОПов на том объекте составлял 40 человек.

То есть, проблематика одинаковая для всех оказавшихся в этой непростой ситуации иностранных граждан.

В третьих – прямо сейчас, прямо в эти минуты, идёт эвакуация представителей ЧОПов, то есть контрактников, причём, силами ВВС США. И на этом можно было бы поставить очень жирную точку, если бы не целый ряд “НО”.

В очередной раз в украинское пространство интегрируют российский фейк, не только российские СМИ, но и украинские ресурсы. В очередной раз для рейтинга на ажиотаже используются манипуляции, поднимающие просмотры отдельных информационных площадок, но тотально вредящие информационному пространству Украины.

Ну и отдельный привет украинским контрактникам в Афганистане, снявшим это злополучное видео. Не знаю, был ли у них опыт службы в армии или даже опыт ведения боевых действий, но то, что они своим выложенным в открытый доступ видео полностью раскрыли свою позицию – это аплодисменты стоя. Но если бы после публикации этого видео, буквально через десять минут в эту позицию прилетел выстрел с РПГ-7 и покалечил, либо, что ещё хуже, убил одного или нескольких из украинцев, то это была бы номинация на премию Дарвина.

С учётом того, что на этой позиции были не только украинцы, масштабы эффекта от такой трагедии можно только себе представить.

А потому, я даже не знаю, кого винить в распространении нынешнего фейка больше. Прогнивших с ног до головы российских пропагандистов? Украинские СМИ, за интеграцию российского нарратива в наше медиа пространство? Или подавших повод для культивации этого фейка горе “сам себе режиссёров”.

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