Фейгин рассказал, чем для Кремля обернется наступление на Украину

Дальнейшая агрессия Кремля в отношении Украины полностью развяжет руки администрации американского президента Джо Байдена, она гарантировано отключит международную систему платежей SWIFT для России.

Об этом OBOZREVATEL сказал российский политик и адвокат Марк Фейгин. Кроме этого, по его словам, под ударом окажутся дети и родственники российских бизнесменов и олигархов, живущих в США.

"Если Россия спровоцирует существенное обострение боевых действий на Донбассе или даже попытается двинуться на Мариуполь, чтобы обеспечить путепровод в Крым, у американцев будут развязаны руки. Они не будут колебаться и гарантировано отключат ей SWIFT", – предположил Фейгин.

По его словам, с одной стороны глава РФ Владимир Путин и хотел бы отомстить Владимиру Зеленскому за ликвидацию пророссийского политического влияния внутри украинского политикума, но у него есть страх и риски самому оказаться наказанным.

"Американцы могут арестовывать их детишек (детей российских бизнесменов и олигархов, живущих в США. – ред)? Все Майями состоит из их родственников. А так как они отмывают деньги, то оснований для привлечения их к ответственности более, чем достаточно. Если раньше США не обращали на это внимания, это же не значит, что так будет всегда", – подытожил Фейгин.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению эксперта по военным вопросам Владислава Селезнева, со стороны РФ продолжается информационная агрессия против Украины. Распространением слухов о возможном наступлении Украины на Донбасс Россия пытается давить на всех участников переговорного процесса.