Евросоюз решительно осудил атаки против журналистов и призвал к защите работников медиа

В Украине журналисты продолжают становиться жертвами насилия, преследований и произвольных задержаний со стороны России и пророссийских сил. В Европейском Союзе отметили, что умышленные нападения на работников СМИ являются военными преступлениями в соответствии с международным гуманитарным правом.

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Об этом говорится в заявлении по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, которое отмечается 2 ноября. Документ обнародовала Европейская служба внешних действий.

В нем говорится о сложной ситуации для журналистов и в других странах. Отмечается, что в секторе Газа журналисты сталкиваются с чрезвычайной смертельной опасностью, чтобы донести надежные новости миру при отсутствии надлежащей защиты и учитывая неоправданные ограничения, наложенные на доступ для иностранных СМИ. В Ливане, Мьянме, Йемене и за их пределами журналисты информируют о страданиях миллионов мирных жителей, попавших под перекрестный огонь враждующих сторон. В Судане доступ журналистов настолько ограничен, что почти невозможно задокументировать зверства войны.

"Беспрецедентный рост количества убийств журналистов за последний год является разрушительным и неприемлемым...ЕС решительно осуждает нападения на журналистов и вновь призывает к срочным и эффективным действиям для защиты журналистов и работников СМИ. Международное гуманитарное право четкое: журналисты и медиаработники являются гражданскими лицами и должны быть защищены в любое время", – говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули: насилие против журналистов, угрозы и преследования создают атмосферу страха и самоцензуры, даже вынуждая все больше журналистов покидать опасные страны. Без привлечения к ответственности цикл насилия против журналистов будет продолжаться, еще больше уменьшая простор для свободных и независимых СМИ и подрывая право граждан на информацию.

"Мы призываем все государства быстро, эффективно и беспристрастно расследовать эти инциденты", – подчеркнули в Евросоюзе.

Как сообщал OBOZ.UA, евродепутаты призвали к проведению независимого расследования гибели украинской журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену. Они требуют от России прекратить запугивание журналистов из-за политически мотивированных уголовных дел.

Напомним, что о смерти журналистки Виктории Рощиной в российском плену стало известно 11 октября. Оккупанты заявили, что она умерла во время этапирования в Москву. По информации ГУР, Виктория была в списках на обмен и должна была скоро быть дома.

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