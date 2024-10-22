'Еще один пример игнорирования РФ международных обязательств': евродепутаты требуют расследования гибели журналистки Рощиной в российском плену

Евродепутаты призвали к проведению независимого расследования гибели украинской умершей в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной. Они требуют от России прекратить запугивание журналистов из-за политически мотивированных уголовных дел.

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Об этом шла речь во время дебатов в Европарламенте, сообщает Укринформ. Докладчик от Еврокомиссии Вопке Гукстра подчеркнул важность проведения тщательного и прозрачного расследования обстоятельств смерти Рощиной.

Он заявил, что это необходимо для выяснения всех деталей ее гибели и добавил, что Россия обязана обеспечить безопасность и физическую неприкосновенность удерживаемых ею лиц.

Вопке Гукстра подчеркнул, что смерть Виктории Рощиной в российском заключении является еще одним примером игнорирования Россией международных обязательств.

"По имеющейся информации, Виктория скончалась во время этапирования в Москву из тюрьмы в Таганроге. Именно российские власти, и никто другой, взяли на себя полную ответственность за ее безопасность, за ее здоровье и физическую неприкосновенность, когда произвольно удерживали ее на временно оккупированных территориях в августе 2023 года", – сказал он.

Еврокомиссар также напомнил о недавнем возбуждении Федеральной службой безопасности России уголовных дел против журналистов, освещавших украинские военные операции в Курской области.

"И сейчас уже в отношении 14 журналистов выдвинуты столь совершенно бессмысленные обвинения. Это снова очевидная попытка запугать журналистов и помешать им выполнять свои профессиональные обязанности", – заявил докладчик.

Европарламентарии акцентируют внимание на том, что журналисты являются гражданскими лицами согласно международному гуманитарному праву, следовательно, их безопасность и защита должны быть гарантированы во всех конфликтных ситуациях.

Напомним, о смерти журналистки Виктории Рощиной в российском плену стало известно 11 октября. оккупанты заявили, что она умерла во время этапирования в Москву.

По информации ГУР, Виктория была в списках на обмен и должна была скоро быть дома.

Девушка попадала в плен к врагу дважды. В первый раз это произошло в марте 2022 года. Ее задерживали силовики ФСБ РФ в Бердянске, когда она готовила материалы о военных действиях в регионе. Она провела в неволе десять дней.

В августе 2023 года россияне снова задержали Рощину на временно оккупированной территории, откуда она вела репортаж. И только в мае 2024 Россия признала, что держит журналистку в плену.

Как сообщал OBOZ.UA, в Раде заявили, что Украина будет рассказывать об убийстве россиянами Виктории Рощиной на всех международных площадках. В частности, будет добиваться отдельной резолюции ПАСЕ о журналистах, находящихся в плену у оккупантов.

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