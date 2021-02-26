Евросоюз разработает единую военную доктрину: названы сроки

Европейский Союз (ЕС) планирует до марта 2022 года разработать первую единую военную доктрину. Она будет называться "Стратегический компас ЕС".

Это необходимо в связи с тем, что ЕС в настоящее время сталкивается с новыми и растущими угрозами и вызовами. Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на сайте саммита Евросоюза.

"Чтобы бороться с ними, защищать своих граждан и усиливать свою стратегическую автономию и становиться более сильным глобальным игроком, ЕС нужно определить, каким актором (действующим субъектом – Ред.) он будет в области безопасности и обороны", – сказано в документе.

Первым шагом стал масштабный анализ опасностей, которым подвергается Европа, включая государственные и негосударственные угрозы, а также конфликты, существующие в регионе.

Пошаговый процесс разработки доктрины в течение 2021 года будет состоять из анализа угроз, диалога со странами – членами Евросоюза, создания и принятия стратегии.

"Стратегический компас" поможет укрепить общую европейскую культуру безопасности и обороны и поможет определить правильные и конкретные цели для нашей политики", – считают в ЕС.

Напомним, Европейский Союз в четверг, 25 февраля, принял решение о продлении экономических санкций против белорусских чиновников до 28 февраля 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз готов рассмотреть конкретные идеи для возвращения Украине оккупированного Россией Крыма.