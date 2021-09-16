В Евросоюзе рассмотрят варианты создания в Украине военной учебной миссии

В Украине может появиться военно-консультативная и учебная миссия Европейского Союза. Рассмотрение этого вопроса послами стран ЕС было назначено на 16 сентября.

Об этом сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на проект документа, оказавшийся в их распоряжении. Запланировано, что в новом ведомстве будут работать 60 сотрудников. Миссия сможет консультировать Департамент образования Минобороны и Генштаб Украины касательно "внедрения плана реформирования профессионального военного образования".

Если проект будет одобрен, то это ознаменует собой отход от чисто гражданского присутствия Евросоюза в Украине, отметили журналисты.

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В ЕС рассматривают несколько возможных вариантов сотрудничества. Кроме создания миссии, возможны также:

добавление военно-консультативного и учебного элемента к уже действующей гражданской миссии;

привлечение европейских экспертов к поддержке представительства ЕС в Киеве.

В проекте сказано, что создание новой миссии будет "выражением солидарности с Украиной после текущей военной деятельности Российской Федерации на территориях, прилегающих к государственной границе Украины и в незаконно аннексированном Крыму".

Кроме того, это будет полезным для укрепления военного потенциала страны. В то же время решение может иметь "негативное влияние на широкую политику и интересы ЕС в регионе", заявили авторы документа. Они пояснили: неизвестно, чем ответят некоторые другие "субъекты, заинтересованными в ситуации в Украине".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Европейский парламент утвердил доклад литовского депутата, который порекомендовал властям ЕС пересмотреть отношения с Российской Федерацией. В МИД Украины поприветствовали такое решение.